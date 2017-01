Arnold Schwarzenegger responde a las críticas de Trump

El magnate y, ahora, presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó al noche del pasado viernes para burlarse del rating que obtuvo actor Arnold Schwarzenegger en su debut como conductor del reality show, ‘El Aprendiz’.

La exitosa serie estuvo dirigida por Trump durante 14 temporadas y, tras enterarse del lo números del exgobernador de California, no tardó en comentarlo a través de burlas en Twitter:

Wow. Llegaron los rating y Arnold se ahogó por la máquina del rating. Y eso que solo lo compararon con la temporada 14 que yo hice. Imagínense si lo hubieran comparado con mi primera temporada. Pero a quién le importan, total, apoyó a Kasich y a Hillary Clinton”

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Al enterarse de esto Schwarzenegger, no tardó en dar una contundente respuesta a través del mismo medio:

No hay nada más importante que el trabajo de la gente. Te deseo lo mejor. Espero trabajes para TODOS los americanos de la agresiva forma en que trabajaste para lograr ratings altos”.

I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings. — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017

Para finalizar, el conocido actor publicó un video en el que resalta que deben trabajar para hacer a América grande otra vez, pero junto.

I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans. pic.twitter.com/3bUlXGyAew — Arnold (@Schwarzenegger) November 10, 2016

Fuente: El Comercio