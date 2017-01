Foto de Belinda y Criss Angel estalla las redes

Luego de que comenzaran los rumores sobre la relación amorosa entre Belinda y Criss Angel, la cantante ha desmentido especulaciones. Sin embargo, las redes sociales estallaron cuando se publicó una foto de ambos en la que aparecen abrazados.

La imagen de Belinda y Criss fue publicada por el ilusionista en su cuenta en Twitter. La foto estuvo acompañada de un emotivo mensaje que enloqueció a los fieles admiradores de la artista. “Sin ti no soy nada Belinda mi amor”, escribió el mago.

Fans de la cantante pop y del mago han publicado miles de mensajes y hasta memes de sorprendidos.

I'm nothing without you @belindapop mi amor pic.twitter.com/RQAlpfrwNq

— Criss Angel (@CrissAngel) January 4, 2017