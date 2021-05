Banco Bolivariano cuenta con certificación carbono neutro en operaciones

En el 2011, Banco Bolivariano, fue el primer banco del Ecuador en recibir la certificación carbono neutro, reafirmando así su trabajo a favor del planeta y demostrando el compromiso con la disminución de la huella de CO2 generada por sus operaciones.

En la actualidad, mantienen su compromiso con el medio ambiente, siendo este un pilar básico de su banca socialmente responsable.

Han reducido el 10,5 % de las emisiones, lo cual refleja los esfuerzos que el Banco Bolivariano realiza para ser más eficaces mediante la implementación de proyectos de eficiencia energética como cambios luces led y de aires acondicionados entre otras medidas.

En junio de 2020 inauguraron su primera Caja Verde, la primera ventanilla amigable con el medio ambiente, ágil, digital y libre de emisión y recepción de papel.

Actualmente se pueden encontrar en sus oficinas a nivel nacional, ubicadas en Matriz, Alborada, Mall del Sol, Ceibos, Policentro, Samborondón, Urdesa, Manta y Quito.

En otro ámbito, fomentan a través de redes sociales tips de responsabilidad social, para motivar a sus clientes a ser conscientes del impacto que generan en el medio ambiente y los invitan a tomar acciones y compromisos para aportar a neutralizar la huella carbono que cada uno emite.

De esta manera, Banco Bolivariano, reafirma su compromiso con el país y el medio ambiente posicionándolo como una de las entidades financieras más comprometidas en la lucha contra el cambio climático.

No obstante, esta institución financiera se ha destacado por varias acciones. El 13 de mayo de 2021 mediante una ceremonia virtual, se llevaron a cabo los premios Fintech Americas, donde el Banco Bolivariano en representación de Ecuador, ganó el ‘Premio País en la categoría PLATA a los Innovadores Financieros de Fintech Americas 2021 por Customer Experience (CX) & Engagement Innovation’ (Experiencia del cliente e innovación de compromiso), premio otorgado por la implementación de un sistema global de mensajería basado en el contexto del cliente, llegando así a la banca contextual con el módulo NBA (Next best action).

Desde sus inicios Banco Bolivariano se ha mantenido en constante evolución, ofreciendo productos y servicios a sus clientes y usuarios para simplificar los procesos y hacerlos más prácticos, cómodos y ágiles. La eficiencia y confianza es lo que caracteriza a la entidad, que se deriva del adecuado manejo de la institución durante sus 41 años de vida y el compromiso de su equipo en proyectar relaciones con futuro hacia sus públicos internos y externos.

Los Fintech Americas son premios que buscan identificar, resaltar y promover a las personas, los equipos y los proyectos que están re-imaginando el sistema financiero en las Américas a fin de que sean más rápidos, eficientes e inclusivos.

DATOS IMPORTANTES:

El Banco tiene activa su campaña de ‘Crediplus’ crédito verde, cuyo objetivo es financiar proyectos que ayuden al Planeta.

La Caja Verde del Banco Bolivariano es la primera caja amigable con el medio ambiente, ágil, digital y libre de papel.

En la Caja Verde no se emiten ni se solicitan papeletas.

Puedes realizar hasta cinco transacciones cada vez que acudas a la Caja Verde.

También puedes realizar depósitos en efectivo con un monto máximo de 4.999,99 dólares

Encuéntrala en las agencias: Matriz, Alborada, Mall del Sol, Ceibos, Policentro, Samborondón, Urdesa, Manta y Quito.

