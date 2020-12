Christian Del Alcázar Ponce: “Celebramos 15 años de FM Mundo, consolidados y con más audiencia”

FM Mundo cumple 15 años al aire. Es una de las radios más modernas del país, y de la mano con la innovación, así como el equipo de trabajo con el que cuenta, se ha consolidado a lo largo de estos años.

Christian Del Alcázar Ponce, Director de FM Mundo, cuenta cómo ha sido esta evolución y cómo se proyecta el mundo de la radio a futuro.

¿Cómo celebras este aniversario?

Muy satisfecho. Han sido 15 años muy activos, no hemos parado ni un solo segundo durante todo este tiempo. La radio se han consolidado muy bien, cada vez hemos logrado llegar a más audiencia y mantener a nuestros primeros oyentes, desde hace 15 años.

Estamos abriendo nuevas ventanas en el parte digital y ha sido uno de los avances importantes que hemos tenido en la última temporada, a través del FM Mundo Live para poder retransmitir a través de las distintas plataformas nuestros informativos completos, las entrevistas más importantes de los programas.

En estos tiempos digitales también pudimos llegar a otras audiencias, que quizá no nos escucha pero pueden ver nuestros contenidos. Incluso, a través de la web, pueden tener acceso a una gran biblioteca, que para las personas que no nos sintonizan en vivo pueden ingresar a nuestro portal en cualquier instante y tener acceso a ellos en cualquier arte del mundo.

La radio está muy sólida, han sido tiempos difíciles en este tiempo por la pandemia, pero en nuestro caso ha sido una época de oportunidades. No paramos un solo día a partir de la declaratoria de emergencia. En marzo nos asustamos un poco, no sabíamos si suspender o no las transmisiones en directo desde nuestros estudios y decidimos no hacerlo. Acordamos continuar con todas las precauciones del caso y creo que fue una decisión muy acertada, pese a que familiares y amigos nos preguntaban el por qué. La gente lo agradeció mucho y hemos recibido mensajes de agradecimiento, valorando lo que hemos hecho durante todo este tiempo y mucho público que no nos había escuchado antes, ahora lo está haciendo.

En todo lo difícil que ha sido este 2020, nos sentimos complacidos por la nueva audiencia y por ratificar nuestro compromiso de comunicar de la mejor manera y mantenerlos siempre bien informados.

¿Cómo sobrellevó el equipo de FM Mundo la pandemia?

No ha sido fácil porque los primeros días han sido muy críticos, y hasta ahora hay días muy buenos y my malos para todos. Pero cuando estamos frente al micrófono no podemos estar mal con nuestros oyentes, sino todo lo contrario. Queremos que nos escuchen bien, informarles de forma oportuna, con información verificada.

El tener especialistas de diferentes ramas, acompañándonos durante todo este tiempo y llegando con un mensaje positivo, ha sido parte de nuestros objetivos. Aparte de ser compañía para nuestros oyentes, somos responsables de llevar ese mensaje positivo y optimista.

Algo que tengo que rescatar, con pocas excepciones por cuestión de vulnerabilidad, es que todo el equipo decidió ponerse la camiseta, venir a la radio día a día y transmitir en vivo para nuestros oyentes. Es muy bonito ver esa unión y saber que trabajas con gente comprometida con esta pasión que tenemos por la comunicación. Nuestro equipo periodístico ha hecho un trabajo excepcional y creo que hemos cumplido. Eso tiene un valor muy grande para mí.

Christian Del Alcázar Ponce, Director de FM Mundo

¿Cuéntanos sobre FM Mundo Live?

Sin saber que esto se venía, montamos nuestro sistema de FM Mundo Live para poder transmitir en alta calidad. Tenemos seis cámaras y todo un sistema de video y procesamiento que nos ha servido muchísimo para proyectarnos a través de redes sociales y que las audiencias tengan acceso a todo nuestro contenido. Somos uno de los medios que más contenido produce diariamente.

En radio, quien no lo escuchó se perdió la información. Pero en nuestro caso, todos los contenidos están en las plataformas. También nos hemos tenido que ir adaptando y por seguridad del equipo decidimos no hacer entrevistas en vivo. Extrañamos hacerlo, pero vamos a mantenernos así un tiempo más. Por ahora nuestras entrevistas no son presenciales, pero gracias a la tecnología parecería que están aquí y gracias a nuestro sistema, instalado hace un año, estamos funcionando muy bien.

Ojalá podamos el próximo año retomar las entrevistas en estudio. Siempre es diferente recibirlos. Los extrañamos.

¿Cuál es el futuro de FM Mundo?

Por lo pronto, para esta temporada estamos lanzando el programa "Quito, Patrimonio del Mundo" con Maria Caridad del Castillo para celebrar la Fundación de la ciudad. También estamos preparando un programa que ya es nuestra tradición en diciembre, "La Navidad es nuestro Mundo", con historias de cómo se celebra esta fecha en el planeta.

Este mes también tenderemos el especial de "Elecciones", una gran sorpresa para nuestros oyentes. Estará al aire hasta antes de la primera vuelta y continuaremos con los candidatos de segunda vuelta, con un personaje muy importante que nos acompañará en la conducción de este espacio semanal.

Para el próximo año estaremos generando más programas, aunque no soy de los directores de medios que gustan de cambiar permanentemente la programación. Creo mucho en la estabilidad, en la costumbre de saber a qué hora está al aire el programa que busco.

Sin embargo, siempre hay que sorprender a la audiencia, por lo que estamos trabajando en nuevos programas y consolidarnos en el área digital.

Esto es muy importante porque ofrecer a nuestros oyentes y patrocinadores, que han sido fieles con nosotros y no han dejado de publicitar en nuestro medio. Han creído en nosotros para mantener su marca viva y el reto de poder ofrecerles una publicidad 360, es decir, no solo a través de la radio sino también de las diversas plataformas en las que estamos trabajando.

Queremos que el 2021 sea el año de consolidarnos en lo digital y en la radio tradicional que sigue teniendo muchos adeptos. Con FM Mundo Live, muchas veces nos preguntan por qué no transmitimos toda nuestra programación, pero creo que la radio no puede perder su magia y es por eso que trasmitimos los noticieros completos y muy bien producidos y solo las entrevistas de los distintos programas que elaboramos. La magia de imaginar todo lo que está sucediendo en el estudio, esa parte se la dejo en radio. Pero lo otro es un complemento interesante y seguiremos trabajando en ello, con mucho empeño.

¿Qué mensaje quisieras compartir con nosotros dada esta coyuntura que atravesamos?

Creo que debemos unirnos de verdad para sacar adelante al país. Estamos pasando por una crisis nunca antes vista. Además, próximos a elecciones, nuestro voto tiene que ser muy consciente toda vez que hay muchos candidatos. Nuestra elección esta vez deberá ser la correcta, no hay la opción de equivocarse.

Además, debemos trabajar día a día sin dejar de cuidarnos. La pandemia no pasará de manera inmediata y tenemos una responsabilidad muy grande con nosotros, nuestras familias y la sociedad, así que hay que ponerle buena energía, buena actitud, de inventar nuevas cosas.

Siempre he sido una persona que me gusta incursionar en nuevos negocios, emprender y comenzar de nuevo de ser necesario para sacar adelante a nuestras familias.

Con todo lo que nos ha pasado en el país, en el área política, económica y social, se puede decir que hemos estado acostumbrados a cierta inestabilidad en ciertos años. Pese a ello, saldremos adelante, pero debe ser responsabilidad de cada uno de nosotros, no podemos esperar que sean las autoridades quienes nos digan qué hacer o cómo hacerlo.

Además, quiero agradecer a Metro, con quien mantenemos una alianza importante desde que inició la radio; a nuestros oyentes, a mi equipo de trabajo, a nuestros patrocinadores y auspiciantes, y a todos quienes forman parte de nuestro mundo. ¡Esto recién empieza!