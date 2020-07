Una cultura de seguros se está construyendo en Ecuador

Las aseguradoras han tomado un papel importante en la emergencia sanitaria. Puede ser un alivio tanto para empresas como para familias contar con un seguro en casos de emergencia. Una cultura de seguro se está construyendo en Ecuador, así lo menciona Rodrigo Cevallos, Vicepresidente Financiero Administrativo en Aseguradora del Sur.

Durante una entrevista con Metro Ecuador, Cevallos mencionó la importancia de contar con un seguro y cómo se han manejado la empresa durante la pandemia.

¿Cómo ve a mediano y corto plazo en panorama dentro del sector asegurador?

Decidimos vivir mucho en el hoy, concentrarnos en qué hacer ahora. Considero que el futuro siempre ha sido incierto y mucho más en estos momentos . Qué va a pasar en el futuro no lo sabemos. En el hoy vamos a fortalecer la tecnología, el teletrabajo y buscar que nuestro personal esté muy cómodo desde su casa. En el futuro inmediato veo que se debe hacer una cultura de seguros.

En nuestro país se hace cultura de seguros pero basadas en el dolor, cuando tenemos tragedias. Necesitamos un hospital y no tenemos los recursos económicos para pagar las cuotas. Si tengo un choque y no tengo los recursos para reparar mi vehículo, el seguro me hubiese salvado. Entonces veo al seguro con una cultura.

¿Por qué es importante tener un seguro?

El seguro tiene que ser parte de la canasta básica familiar porque aquí estamos jugando a lo incierto. Tenemos que garantizar un futuro más seguro y se tiene que contar con una póliza. Si la gran mayoría tenía un seguro de asistencia médica o de vida antes de la pandemia, posiblemente los hospitales públicos no se hubiesen abarrotado. No hay que jugar a la suerte. Por conciencia o amor a la familia el seguro debe ser considerado una parte básica.

Además, cuando existen crisis económicas y financieras florece la delincuencia y empiezan los robos a viviendas o vehículos, ¿cómo hace para recuperar lo robado? Emocionalmente es un alivio si tengo una póliza de seguros que me puede permitir recuperar lo perdido.

¿El papel de Aseguradora del Sur durante la pandemia?

Lo primero que hicimos fue salvaguardar a nuestra gente. Inmediatamente activarlos con el teletrabajo. En pocas horas empezamos a poner en práctica muchos proyectos que estaban por finiquitarse en cuanto a la era digital.

Activamos inmediatamente toda la tecnología para estar 100% operativos de forma virtual. Lo primero fue salvaguardar al personal para que estén junto a sus familias y segundo activarnos en todo el procesos digital.

¿Cuáles fueron los resultados?

La gente tenía que buscar el espacio físico dentro de sus casas y coordinar con su familia. Activamos los protocolo para que puedan tener una buena comunicación y buen internet. Después de estar más de 100 días de teletrabajo puedo decir que hemos visto mucha más eficiencia. Lo que estamos haciendo como Aseguradora de Sur es prepararnos para el no regreso. Nosotros estamos mentalizados en seguir trabajando desde nuestros hogares con nuestras familias.

¿En cuanto a las firmas digitales?

Fue parte del proceso. La firma digital estaba introduciéndose en el sector asegurador. Nos tocó ser eficientes en eso y salir con el tema. Es la puerta de entrada a los negocios virtuales. Estamos 100% con la firma digital y buscando que el asegurado y el país, para no regresar al físico.

¿Qué fortalezas tienen para la renovación de la Calificación de Riesgo Global de Fortaleza Financiera AAA?

Esta renovación es porque nos están revisando constantemente en el tema financiero, patrimonial y de procesos. Una gran fortaleza que tuvimos es que nuestra producción es totalmente diversificada. No estamos concentrados en una sola línea de negocio, sino en cinco. Esto nos ayuda a ser muy sólidos en momentos de tragedia.

¿Qué cambios o soluciones ofrecieron a los clientes?

La primera solución es entrar al tema financiero. Hoy las empresas tienen que entrar con el flujo de caja. Lo que hacemos es ayudar a financiar a los clientes. Además, capacitar a los brókers de seguros para que se adopten de una forma muy rápida al mundo digital.

¿Cómo se han manejado con las personas que están mediante teletrabajo?

Primero ser muy trasparentes en los resultados de la empresa. Actualizamos la información financiera y los resultados cada 15 minutos a nivel nacional. Segundo concientizar que ahora lo más importante es la familia. Se han realizado muchos procesos de motivación, de coaching para cuidar la salud y a la familia. El bajar la ansiedad de cuándo regreso. Nos preocuparnos mucho por el bienestar de nuestra gente. Conectamos al personas con los médicos internos de la aseguradora para saber como está su salud física y mental.