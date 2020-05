Munir Adebrabbo: “No vamos a dejar de invertir en Ecuador”

La vocación del empresario está a prueba en los momentos actuales con un mercado que atraviesa por tres emergencias: salud, económica y social.

Por un lado están los que, lamentablemente, han optado por el camino de cerrar los negocios y, por otro, aquellos que están pensando en el largo plazo.

Con resilencia se reinventan, se enfocan y suman fuerzas. El objetivo es salvaguardar la empresa y el empleo, convencidos de que la emergencia se va a superar y el trabajo no puede parar.

En este camino asegura estar Munir Adebrabbo, el CEO de Corpmunab y Textiles El Rayo, quien durante un ameno diálogo virtual con el CEO de Metro, Hernán Cuenca, ratificó su compromiso como empresario con el país y con sus colaboradores, dejando claro que hoy el objetivo no es crecer, sino sostenerse y preservar el empleo de sus colaboradores y, a largo plazo, seguir invirtiendo en el Ecuador.

-Hernán: ¿Durante la emergencia tus empresas han seguido operando? ¿Cómo han vivido la situación actual?

Munir: Ha sido una época muy dura, no lo podemos negar, pero nos ha obligado a ser ingeniosos. Al principio nos afectó más. No sabíamos ni por qué camino ir ni qué hacer, solo nos encerramos cumpliendo las órdenes del Gobierno y, poco a poco, encontramos la manera de irnos activando. La gente necesita trabajar y las empresas necesitan seguir con vida. En estos momentos de crisis se ve cuál es el empresario de vocación. Nosotros no vamos a dejar de invertir ni de seguir haciendo cosas nuevas.

-Hernán: ¿El teletrabajo ha funcionado en tu equipo, en qué porcentaje?

Munir: En estos momentos el 60% de mis colaboradores está trabajando desde casa. Al principio fue difícil porque estábamos acostumbrados a ir a la oficina, pero al final te das cuenta que uno se adapta y la verdad ha sido muy positivo. Hay áreas que son muy eficientes, que yo nunca hubiera imaginado que se podría avanzar, pero esto nos deja una lección para el futuro, inclusive, desde las reuniones en la oficina. Hoy te puedes reunir con todo el equipo desde donde estén. Ya no necesitas estar presente, los puedes invitar a todos. Creo que ha mejorado la comunicación y la administración como gerente.

-Hernán: ¿Uno de tus objetivos es salvaguardar el empleo?

Munir: Se entiende que las empresas reduzcan el personal, pero hay que pensar en el largo plazo. ¿Qué pasará con las empresas si la gente no tiene dinero para consumir? Nosotros este 2020 nos hemos enfocado en dos cosas importantes: Primero, estabilizar al barco. Quedarnos con el capital humano completo y sacar el negocio a flote, preparándonos para un 2021 que será importante, por la tecnología y venta por internet como canal que destaca.

Segundo, somos agradecidos con el país, por ello, vamos a seguir invirtiendo todo lo que generemos aquí en nuestro país.

-Hernán: ¿Cómo crees que será el retorno a las empresas sabiendo que Covid-19 llegó y seguirá entre nosotros?

Munir: Definitivamente hay que regresar y educar con campañas y medidas de seguridad y bioseguridad. Si no hay producción las personas “o se mueren de coronavirus o se mueren de hambre”. Lamentablemente tendremos que salir, pero organizados y respetando las normas.

Hay que abrir la economía. La gente necesita trabajar pese a que muchos ecuatorianos ya han perdido sus empleos, y eso no le conviene ni al Gobierno ni al empresario. A la hora de regresar a las oficinas o a nuestros puestos de trabajo seamos como los coreanos o japoneses, respetuosos con las medidas de seguridad.

-Hernan: Este será un año de bajos ingresos; sin embargo, las autoridades no escatiman en crear leyes que obliguen a las empresas a aportar más. ¿Qué opinas al respecto?

Munir: Primero, nosotros proyectamos que los negocios estarán bajos, esperamos entre un 10 y 15% ( de ganancia) en un mes normal, pero como pensamos en el largo plazo la meta es ir creciendo. Claro, mientras no arranquemos vamos a seguir con la economía estancada. Creo que hay que trabajar de la mano con el Gobierno y ya dar ese paso. En cuanto al tema de leyes que obligan a las empresas a colaborar, estoy de acuerdo con: “el que gane más de más”, pero nos cayó ‘todo’ en un mal momento. Marzo y abril son los meses donde más las empresas pagan: impuestos y utilidades. A más de eso, se nos vino el coronavirus. Aparte, hay que entender el contexto general de lo que dicen los libros contables que la empresa ganó en el 2019, pero eso no es liquidez. Hay que entender lo que es la liquidez. Y, generalmente, en abril las empresas piden préstamos para pagar impuestos, las utilidades, entre otros. El buen empresario siempre quiere apoyar, pero no hay liquidez en estos momento, tomando en cuenta que hemos estado parados dos meses. Sin embargo, como grupo hemos donado más de 75.000 kits de alimentos. Y estamos en el Comité privado de Quito apoyando. No somos políticos, pero sí tenemos el afán de servir.

-Hernán: Cambiando del tema empresarial al deportivo, ¿cuándo crees que retorne el campeonato ecuatoriano de fútbol?

Munir: Estimo que puede ser desde julio, no antes de eso. Extrañamos mucho el deporte, la actividad física, pero hay que tener paciencia. El éxito es pensar en el largo plazo, incluso a nivel deportivo, por eso nosotros tenemos semillero de futbolistas (Independiente del Valle), donde el que quiere jugar fútbol tiene que estudiar también, aprender a alimentarse, le enseñamos de todo, porque el fútbol no solo es patear un balón, es un contexto completo. El buen futbolista también tiene que ser buena persona, buen profesional, educado y conocer su cultura.

-Hernán: ¿Puedes enviarle un mensaje final al país y a tu equipo de trabajo?

Munir: Mi mensaje sincero de corazón es que no nos demos por vencidos. Ahora es cuando tienen que acabarse las diferencias. Tenemos que luchar por el bien común de nuestro país y nuestra gente. Ecuador es un país privilegiado y de gente única.

