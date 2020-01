UDLA formará un nuevo perfil docente con su Licenciatura en Ciencias de la Educación

Con la finalidad de romper el mito de que la educación en el Ecuador no es bien valorada y remunerada, la UDLA abre la nueva Licenciatura en Ciencias de la Educación. Con esta nueva propuesta, se busca formar un nuevo perfil docente con capacidad de resolución de problemas, portafolio amplio de prácticas, formación continua y alta empleabilidad.

Sofía Cevallos, Coordinadora Académica en el área de la Carrera de Educación de la UDLA, explica en qué consiste este nuevo proyecto educativo.

¿Qué motivó a abrir esta nueva carrera en educación?

Identificamos tres problemas a nivel nacional, con lo cual justificamos emprender este reto. Existen altos niveles de deserción escolar, posiblemente porque no hay la mayor satisfacción de los niños o jóvenes para permanecer en el sector educativo. De alguna manera, quienes deben inspirarte para que permanezcas en la escuela y quien puede retener al estudiante, además de factores económicos o varios, es un docente inspirado. Otras dificultades tienen que ver con la calidad educativa en el aula y el déficit en el uso de TICs.

A raíz de eso, pensamos que una Universidad no puede estar fuera de la línea educativa. Los docentes no caducan y es una de las pocas profesiones que no puede ser reemplazada por un robot, ya que el humano se forma con otro humano, la transmisión cultural se basa en las relaciones humanas.

¿Que tipo de docente se formaría en UDLA?

Nuestro sueño es formar docentes que puedan resolver problemas a nivel educativo, que pueda estar capacitado para dar calidad educativa en el aula, y que su nivel le permita plantear proyectos para trabajar en ONGs, editoriales, es decir, en campos más amplios que solo el aula. Además, queremos un docente que sea más comunicativo y empático con el otro.

Creemos que se puede dar más, como en ministerios y proyectos con la comunidad. Queremos que el docente UDLA explore nuevos campos.

Esto se logra debido a que la Licenciatura de Educación se abre dentro de la Escuela de Sicología porque somos compatibles. A nivel mundial, estás dos áreas van de la mano, por lo que unimos fuerzas para lanzar esta carrera.

Con nuestra oferta de Educación Inicial Bilingüe, que cierra para dar paso a esta nueva carrera, nos ha ido muy bien. Los alumnos que se han graduado de la UDLA tienen un alto nivel de empleabilidad y son reconocidos, usualmente antes de obtener su título ya tienen trabajo y los pasantes suelen quedarse en las instituciones privadas donde realizan prácticas y luego pasan a docentes titulares.

¿Qué características tiene esta nueva malla?

Tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en quinto semestre el alumno tiene la oportunidad de elegir entre dos opciones, la de Inclusión Educativa que te permite resolver problemas en el aula y a nivel mundial está en boga, y el Bilingüismo, donde el docente se gradúa con un nivel C1 de inglés y está apto para poder enseñar.

A esto se añade que en séptimo, los alumnos presentan un proyecto de investigación, y en octavo puedan crear su portafolio de prácticas. Con estos dos requisitos garantizamos su titulación, sin demoras, y se facilita que se pueda ejercer pronto como docente.

Tenemos convenios con algunas instituciones educativas, fundaciones, y otros organismos con las cuales queremos que el alumno se involucre. Creemos que a través de la práctica, el alumno puede aprender mucho. A esto se añade que ofrecemos la oportunidad de intercambios fuera del país, donde el alumno puede motivarse y aprender de varias culturas.

También contamos con una biblioteca infantil, un laboratorio con más de dos mil libros enfocados a la motivación y lectura, y a futuro esperamos que se convierta en un espacio para generar proyectos educativos.

Por último, algunas de las materias que se reciben en pregrado pueden ser homologadas y permiten adelantar la maestría que se abrirá y que tendrá la duración de un año, con el afán de garantizar la formación continua.

¿Qué hacer para motivar a más estudiantes a escoger la carrera docente?

La principal recomendación es siempre seguir su vocación. Actualmente, para tomar esta decisión existe la influencia de la retribución económica que se recibe con la carrera que escojas. Aunque también es importante considerarlo, debes seguir tu voz interior.

En el caso del educador, es sentir la entrega hacia el otro y estar motivado a realizar ese trabajo con seres humanos. Aquella persona que sienta eso, debería seguir su vocación. Y aunque esta profesión no es altamente reconocida en cuanto a remuneración, las transformaciones que se pueden generar a través de ella son muy radicales e importantes a nivel social y nadie quita que también puedas salir adelante en esta profesión. Hay instituciones educativas que reconocen al docente y su labor, el tema es romper este mito de que “el docente no es bien valorado”, no siempre es así, depende de cómo y en dónde te desenvuelvas. Trabajo en educación existe y depende de tu formación.

Por ejemplo, hay docentes que trabajan en la mañana en distintas instituciones, y en la tarde imparten tareas dirigidas o clases particulares. Se pueden generar muchos proyectos, emprender en sus propios centros, en educación en línea, este es un ámbito por explorar pero aún no se lo ha hecho, quizá por desconocimiento.

¿Cuándo son las admisiones?

La Licenciatura en Ciencias de la Educación se abrirá dos veces al año, en marzo y septiembre. Los alumnos tienen clases en la mañana hasta cuarto semestre; luego tendremos modalidad vespertina desde quinto hasta octavo, para que puedan hacer sus prácticas y laborar, si tienen oportunidad.