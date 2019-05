¿La dulcamara es la planta milagrosa para curar enfermedades?

La dulcamara es una planta utilizada como medicina natural. Tiene el nombre científico de Kalanchoe. Una de sus bondades es que es regeneradora de células y tejido, de tal modo que beneficia a los órganos.

En Quito hay algunos productores de dulcamara que tratan diferentes males que afectan a la salud. Anabela Proaño es parte de este grupo de personas que fomenta la medicina natural a través de 'Brío Vida'. Ella explica que el espectro de acción de la planta es global, es amplio "no funciona solo para el hígado, páncreas o riñón, porque existe una regeneración total del organismo".

Proaño posee un vivero donde trabaja con la dulcamara para elaborar diferentes productos. Ella ofrece extractos que están probados en pacientes que sufren problemas de útero, de diabetes, lupus, insuficiencia renal, de tiroides, respiratorios, etc. Y así también, con la planta entrega beneficios antiflamatorios y cicatrizantes.

Sin embargo, se debe recordar que hay una dosis máxima recomendada de consumo según el peso del paciente. Esto debido a que si la dulcamara se toma en exceso puede ser tóxica, por eso es importante manejar su consumo con la guía de los expertos.

Existe una variedad de especies de dulcamara. La más famosa en Ecuador es la Kalanchoe gastonis bonnieri, que es conocida como la planta de la vida, este último nombre se debe al "hecho de que te da o devuelve a la vida".

En el oriente se puede encontrar la Kalanchoe piñata. Esta es conocida en la región como la planta milagrosa, "porque cumple milagros", según los testigos.

Actualmente, en el vivero de'Brío Vida' se cuenta con cinco especies de Kalanchoe. En este lugar se formulan extractos con los beneficios de ellas. Además, a estas especies se suman otras plantas con las que se mezclan al extraer sus principios activos.

Anabella Proaño lleva en el mercado nueve años. Ella dice que lo que les ha permitido estar donde están es el testimonio de personas que han logrado una cura o una sanación.

"Durante todo este tiempo hemos tratado de buscar una forma para llegar a más personas, pero no hay el apoyo suficiente. Pues te dicen que no existen centros de investigación. Entonces nosotros lo que hacemos ahora es obtener los extractos y estamos bajo la línea nutricional".

Sus extractos tienen preservante alimenticio, entonces no es un químico, ni jarabe, ni medicamento. "Pueden tomar niños desde un año de edad". Esto debido a que la dulcamara permite que el sistema inmunológico se eleve. De este modo las defensas se fortalecen y hacen que las enfermedades sean leves. Incluso, Proaño recomienda que si se van a someter a alguna cirugía, es beneficioso el consumo de la dulcamara para cicatrizar.

¿Cuando la incredulidad se acabó la cura llegó?

La experta explica que hay quienes no llegan a creer en los beneficios medicinales hasta que lo prueban. Un ejemplo es un caso de insuficiencia renal, un hombre llegó al lugar cuando tenía la creatinina cerca de 6, incluso se puso una fístula para recibir diálisis. La hija de este paciente le insistió en que pruebe el extracto de la dulcamara, él no quería y estaba ya muy decaído. Sin embargo, le explicaron que esto es como cuando te haces un jugo desintoxicante, acá se coge las hojas, se hace un extracto y se va mezclando todas las plantas que usan para que se pueda beber la preparación.

"No provoca ningún daño, eso sí, es importante recordar que hay una dosis máxima recomendada según el peso del paciente, esto debido a que si la dulcamara se toma en exceso puede ser tóxica".

Ellos le habían dicho al paciente que pruebe, aunque sea que lo haga por 10 días, que no perdía nada. Entonces él decidió hacerlo pero sin mucha esperanza. Esto fue un 17 de julio de 2017, de pronto a la semana se levantó y se sentía mejor, con más vitalidad. Luego de unos días, el 24 de julio, decide hacerse un examen, ahí pudieron cerciorarse que bajó un punto en creatinina. Fue así que empezó a bajar el nivel hasta el punto de que en la actualidad se mantiene aproximadamente con 1.7.

Este paciente hasta el momento tiene la fístula, nunca llegó a usar, él se iba a realizar un transplante de riñón en el extranjero. La esposa salió compatible para donar su órgano, "se hacía ver con uno de los mejores nefrólogos del país, y el médico le decía no puedo creer, ¿qué está haciendo? y él decía: estoy tomando unas agüitas. Entonces el médico le recomendaba seguir con eso si le funcionaba". Y claro, la experta indica que no es muy fácil creer, "cuando él empieza a tomar, empieza a ver los resultado ahí recién dice, en verdad estoy mejor".

Así también, tuvimos acceso a los exámenes de otro caso de creatinina donde se van viendo los resultados y mejoras. Hemos reservado el nombre del paciente, pero a continuación están los exámenes con los avances mostrados según las fechas.

Vale mencionar que la creatinina es un producto de desecho en la sangre. Si existe algún problema con los riñones, el nivel de creatinina aumenta. Por lo tanto, esta tiene la tendencia a elevarse, no a detenerse ni bajar. Lo normal es tener entre 0,6 a 1,40, entonces, cuando es muy alta, quiere decir que el órgano ya no funciona y se puede llegar a la diálisis o a un transplante de riñón".

Pruebas de caso de creatinia





Otro caso tratado con la dulcamara es el de Juan Sebastián Palacios, exdeportista destacado y político ecuatoriano, él tuvo lupus pero le descartaron la enfermedad tras tres años de tomar el extracto. Sin embargo, este le afectó al riñón por la cantidad de corticoides que recibió, entonces con la dulcamara evitó también una diálisis. Hasta la actualidad, él continúa consumiendo el producto.

Así también, esta medicina natural ayuda a personas con problemas de miomas o quistes. El producto lo que hace es estimular el útero, por eso no lo pueden ingerir mujeres embarazadas porque pueden perder el bebé. Al consumir el producto, es en la menstruación donde se va a ver algunos cambios en los primeros días. Después de eso, incluso ayuda a tener regulares los periodos, explica Proaño.

También hay productos tópicos de dulcamara junto a otras plantas. Por ejemplo, un gel que no tiene diclofenaco (el cual provoca que se afecten los órganos) que sirve para el estrés, dolores artríticos, várices, inflamación de articulaciones, dolores musculares, etc.

"Los extractos te ayudan a estabilizar la parte emocional porque te relaja, te ayuda a dejar de lado los problemas de tensión".

A pesar de todos los beneficios que ofrece la dulcamara, la experta explica que con el consumo de la kalanchoe no se descartan los tratamientos médicos tradicionales, sino que se complementan. "Los extractos no se contraponen a la medicina tradicional, es la primera cosa, lo que el médico dice es ley. Nosotros no nos vamos en contra de lo que el profesional de la salud dice, esto es algo alternativo, pues estamos bajo la línea nutricional. Entonces, van de la mano, se apoyan".

El camino con la dulcamara

Este trabajo ha sido un procedimiento complejo, Anabella Poaño explica que en algún momento quiso dejar de lado la elaboración de esta medicina natural, pero ella quería seguir luchando por el bienestar de los demás. El testimonio de la gente y ver que se recuperan, "no tienen precio. No es algo de la noche a la mañana, es tener todo en regla, de que la gente confíe y crea".

Los productos cuentan con registros sanitarios. Ella tiene un minilaboratorio donde trabaja con las plantas. "Tratamos de hacer todo con el mayor cuidado porque es algo que se consume". No usan químicos en el vivero, la preparación está dentro de un invernadero. "Hay médicos que ya nos compran los extractos, los fisioterapeutas usan los productos tópicos".

También cuentan con cremas hidratantes para soriasis o dermatitis. Ofrecen shampoo como otra opción de sus productos. Además, hay regeneradores de piel que sirven para el acné, hemorroides, heridas, etc.

Ella recomienda usar las cremas de piel en la mañana y en la noche con el rostro limpio. Hay precios accesibles con productos desde los 10 dólares. En el lugar se dan todas las indicaciones según las necesidades de cada persona.

