Omar Quintana: "Hagamos el cambio"

Omar Quintana Baquerizo es el candidato a la Alcaldía del cantón Samborondón, provincia del Guayas, por el partido Fuerza Ecuador (FE).

Su plan principal es invertir en lo prioritario.

Y lo prioritario para él en Samborondón es la salud de los 100 mil habitantes de la ciudad.

¿Su proyecto de trabajo incluye la construcción de un hospital en Samborondón?

El primer Hospital Municipal del cantón Samborondón, una propuesta única que no solo sirve como maqueta sino como compromiso de que un mejor mañana tendrá todo el pueblo del samborondeño. Son 8.000 m2 de construcción que serán suficientes para tener un hospital de lujo con suficientes camas, habitaciones, salas de quirófano, consultorios, área de recuperación de las drogas y otras adicciones, área administrativa y hasta un Helipuerto, para llegar a esas zonas donde más necesita el samborondeño. Con un presupuesto cantonal de 48 millones de dólares, la clínica recibirá directamente del Cabildo $ 5 millones. Se armó una maqueta de 60 camas, pero necesitará una inversión adicional, y él está consciente de aquello.

No solo es un proyecto es mi compromiso como profesional y experto en el tema de la construcción.

Pero también usted promete mejorar las condiciones del tránsito en el cantón. ¿Qué planes tiene?

Un carro dañado o trabajos en la vía, por ejemplo, es suficiente para crear una congestión terrible en la vía a Samborondón. No solo se trata de construir puentes, se debe planificar pasos a desnivel, ya que la vía a Samborondón es de una sola vía. Esta es una solución vial importantísima para los que viven en el sector.

Además, las reparaciones, adecuaciones o construcción en esta vía tan importante y en todo el sector se harán siempre de noche. No se puede seguir maltratando al conductor. Cambiemos 23 años de hacer lo que les da la gana.

Para nosotros, descongestionar el tránsito de la vía a Samborondón es algo muy importante. No se puede atrasar el progreso de una ciudad por estar atascado en un embotellamiento.

¿El cantón necesita pasos a desnivel?

Sí y nosotros levantaremos pasos a desnivel en lugares estratégicos. Nuestro proyecto empezará en la vía que queda frente a Ciudad Celeste y otro puente en el sector de los centros comerciales Village y Río centro Entrerio.

¿Cómo una persona que ha hecho gran trayectoria en el deporte tiene proyectos en esta área para Samborondón?

Vamos a ejecutar el proyecto del polideportivo del cantón Samborondón. Ya tenemos una maqueta y con el voto de los ciudadanos lo haremos realidad.

El polideportivo incluye canchas de fútbol, basketball, voleibol, áreas de box, todo para que la juventud destaque y, quien sabe, quizás tengamos una nueva promesa que represente a todo el Ecuador.

El deporte hace nuevos profesionales, el deporte aleja a la juventud de los vicios, el deporte crea nuevos campeones. Yo he sido 47 veces campeón en el deporte. Eso me hace conocer bien esta propuesta que tengo en planes para Samborondón.

¡Hagamos el cambio!

Breve perfil político de Omar Quintana

Quintana es político, empresario y muy reconocido en el mundo de los deportes

Omar Quintana nació en Quito, pero su vida la radicó en Guayaquil. Está casado con Diana Noboa Pontón. Fue presidente del ex Congreso Nacional.

Es empresario y propietario del Gold’s Gym. Ocupó otros cargos públicos. En la actividad deportiva fue presidente de Emelec y de la Comisión de Fútbol del cuadro azul. Consiguió el título del 2002.

Tres proyectos del candidato Omar Quintana

Cualquier trabajo que se haga en la vía pública sea exclusivamente en horarios nocturnos. El deporte es la solución para la juventud. Mantenemos el cuerpo y la mente ocupada y gracias a eso, podemos tener un mejor futuro libre de vicios. “Construiremos canchas gratuitas para que los samborondeños practiquen sus deportes favoritos”. La universidad Agraria de Guayaquil tendrá una sede en el Cantón Samborondón, para que la juventud samborondeña tenga un mejor futuro.

