Elecciones 2019: ¿Votar nulo eliminará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?

Esto, con el objetivo de poner en evidencia la falta de legitimidad del organismo y así, presionar por una consulta popular que busque rediseñar o eliminar esta institución perteneciente al quinto poder del Estado.

Según el Código de la Democracia, la nulidad de esta elección requeriría que los votos nulos superen a los votos válidos totales. No obstante, la normativa vigente emitida para este proceso no establece cómo se determinaría el número total de votos nulos, más aún, cuando el CNE contravino la Ley al resolver que los candidatos serán electos en 3 papeletas distintas y no en una papeleta como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del CPCCS.