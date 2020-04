Hombre se burla del coronavirus en fiesta que transmitió en vivo

Un hombre identificado como Rashaan Davis transmitió en vivo una fiesta en plena calle de la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos.

Durante los 11 minutos de transmisión, el joven decía: "nos importa un carajo este coronavirus". Con su celebración, desafió la orden de aislamiento sociales impartidas por las autoridades de Ohio.

En la fiesta se puede escuchar a un grupo de personas disfrutando de este momento, que alcanzó hasta 55 mil vista hasta el momento de la captura del video.

"Así es como lo hacemos en mi ciudad… así es como celebramos nuestro coronavirus", decía el joven de 25 años, arrestado por las autoridades.

Según la jurisdicción, Davis tendrá que asumir una fianza de 350 mil dólares.

ARRESTED! Rashaan Davis has been charged with Prohibited Violations 3701.352 (M2), for violating @GovMikeDeWine Stay At Home Order due to the #COVID-19 global pandemic. #SocialDistancing is vital!@CityOfCincy @CincyPD@Enquirer@WLWT@Local12@FOX19@700wlw pic.twitter.com/RQVXfzKX2r

— Cincinnati Police Department (@CincyPD) April 4, 2020