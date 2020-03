Jorge Yunda recomienda salir con mascarillas en Quito

El Alcalde de Quito, Jorge Yunda, recomendó que las personas que deban salir al espacio público lo hagan con mascarilla, como una forma de protección frente al contagio del coronavirus.

Con una mascarilla en su rostro, el alcalde hizo alusión a Eugenio Espejo, en 1785, quien se dio cuenta en su momento de la forma de contagio de la viruela, sin instrumentos científicos, por lo que exhortó a la gente a quedarse en su casa durante la emergencia sanitaria.

"Indicó que ahora sabemos que sí salimos del domicilio, lo más probable es que se regrese con coronavirus; y que no diga: ¡A mi no me ha de pasar!, ¡Dios no ha de querer!, ¡De algo tengo que morir! Aquí hay un tema médico en el que tenemos que disciplinarnos para no pasar lo que está viviendo Italia, con su sistema de salud colapsado", dijo.

