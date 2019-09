Los comentarios que recibió Maluma por llorar al recibir su avión privado

Maluma compartió un video cuando le entregan su propio avión privado con un mensaje de motivación.

Se puede ver al artista recibir con lágrimas al "Royalty Air" que lo llevará "a tocar la luna".

Acompañado de su familia y amigos, agradeció a todos los que confiaron en él.

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado. Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos. BIENVENIDOS A “ROYALTY AIR”.