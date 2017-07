Neymar le "coquetea" a Demi Lovato

El delantero del Barcelona, Neymar, envío un afectuoso saludo a través de redes sociales a Demi Lovato. El mensaje no paso desapercibido por sus fans.

El futbolista publicó un video en Snapchat mientras se lo ve conduciendo y cantando el nuevo single de la ex Camp Rock, “Sorry not sorry”. “Demi, me gusta tu nueva canción”, dice sobre el final del clip.

El saludo del brasileño fue muy valorado por la cantante, que también recurrió a la misma red social para contestarle: “Esto es muy cool. Gracias, Neymar”.