Piden renuncia de fiscal general de Panamá por caso Odebrecht

Representantes de la sociedad civil y grupos contra la impunidad marcharon hoy en ciudad de Panamá para exigir “toda la verdad” del caso Odebrecht y la renuncia de la fiscal general, Kenia Porcell, por supuesta negligencia en la investigación de este escándalo.

Decenas de manifestantes aglutinados en el movimiento Ciudadanos Contra la Impunidad (CCI-Panamá) marcharon hasta la sede de la Procuraduría General de la Nación (PGN, Fiscalía General) con pancartas, telas y gritando consignas.

Los participantes exigieron conocer “toda la verdad” de los casos de corrupción que se investigan, particularmente del caso de los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá.

En la protesta también se vocearon consignas contra el contralor de Panamá, Federico Humbert, de quien también exigen la renuncia.

“Si Odebrecht no se va, (el presidente, Juan Carlos) Varela pagará”; “Queremos una Procuradora, no una encubridora”, y “Queremos un Contralor, no un encubridor”, fueron algunas de las consignas coreadas durante la manifestación en la que se desplegó una enorme tela con la frase “Cárcel a los corruptos”.

El pasado 20 de junio, el Fiscal General de Ecuador, Carlos Baca, viajó a Panamá para reunirse con Porcell, para mantener colaboración en casos complejos, como el de Odebrecht y Petroecuador.