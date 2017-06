VIDEO: Conoce al pitbull que juega con un fidget spinner

Don't confiscate elevate! . #foodiespinner @ericripert @themoderngent @wholefish @jbrueck25 @eat_at_reef . . . . . : . . #sleepingwiththechef #chef #chefs #spinner #plate #platung #steak #chefsoninstagram #chefsofinstagram #chefs #cook #theline #work #workhard #ideas #elevate #houston #foodie #lifestyle #food #dinner #yum #life

A post shared by Sleeping With the Chef® (@sleeping_with_the_chef) on May 27, 2017 at 10:06pm PDT