Jennifer López publica divertido video

La cantante Jennifer López se mostró feliz en las redes sociales luego del éxito de su ‘reality show’ “World of dance” que estrenó el pasado martes por la cadena NBC.

Para agradecer el apoyo, la Diva del Bronx colgó un cómico video en la Internet, donde aparece con un filtro de Snapchat y canta parte de su tema “If You Had My Love”.

“Woke up singing!! So happy you guys loved #worldofdance And its a Vegas Show night tonight!! #letsgetit #ifyouhadmylove ❤️❤️❤️” (sic.), escribió la pareja del pelotero Alex Rodríguez junto al video.