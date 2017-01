El 2017 promete ser el año de Antonio Valencia y el Manchester lo confirma

Inglaterra conoce y se gratifica con el futbolista ecuatoriano Antonio Valencia, quien ha dejado en alto el nombre del país.

Como lo conocemos con cariño, “el toño”, se ha destacado con su fútbol desde su llegada a la actual temporada en Inglaterra, considerado con los más altos estándares de competencia futbolística.

Y como si fuera poco esta descripción de Valencia, pues el Manchester United también envió un mensaje a través de Twitter.

“¡Que gran nivel ha demostrado Antonio Valenica esta temporada!”.

Pero ahí no acaba todo.

El columnista español Juanma Trueba en su nuevo editorial de 20minutos.es tituló: Antonio Valencia, la pistola y el rastrillo. Aquí destaca el ciclo que ha cumplido Antonio Valencia dentro del Manchester United, es decir un cúmulo de 8 años del fútbol de nuestro compatriota.

“… Tal vez sea eso lo que más llama la atención del ecuatoriano Antonio Valencia, que a sus 31 años cumple su octava temporada como futbolista del Manchester United (Cantona duró cinco). Salir bien librado del paso del tiempo y de entrenadores tan diversos como Van Gaal o Mourinho, por citar a los últimos, es cuestión que no está al alcance de cualquiera.

Como en tantas ocasiones, el secreto de la longevidad no reside en los genes (o no solo), sino en la capacidad para renovarse. El extremo se ha reconvertido en lateral de largo recorrido por recomendación de Van Gaal, un entrenador que asociamos a sus exabruptos cuando deberíamos relacionarlo con su ojo clínico: del debut de Xavi Hernández como relevo de Guardiola al descubrimiento de Michael Rashford como esperanza del United, sin olvidarnos de la generación de oro del Ajax de los 90 (Kluivert, Overmars…).

En opinión de Ander Herrera, su principal suministrador de balones, Antonio Valencia “es el mejor lateral derecho del mundo, solo igualado por Dani Alves”. “Cada vez que tengo la pelota, sé que Antonio me ofrece una solución. Es alguien que entiende el juego: rápido para defender y capaz de incorporarse al ataque casi siempre con éxito”. Lo habrán comprobado si tienen años suficientes: la compresión es más importante que la habilidad”, cita parte del texto de Trueba.

Buen partido del equipo 3puntos importantes hemos comenzado muy bien el año Good team match,3 important points we started the year very well pic.twitter.com/IOJihsueUM

— Antonio Valencia (@anto_v25) January 2, 2017