Fallece Kevin Torres, exjugador del Barcelona SC en accidente de tránsito

¡El fútbol está de luto! El mediocampista exjugador de Barcelona SC, Kevin Torres de 27 años, falleció este jueves en un accidente de tránsito en el sector de Tamarindo, Guayas.

Según información de Germán Murillo, amigo cercano del futbolista, el camión donde se transportaba junto a otras dos personas, cayó a un abismo. También se conoció del fallecimiento de otra persona y el conductor habría resultado herido.

Kevin Torres, jugó uno de sus primeros partidos en el fútbol profesional de la mano del Director Técnico Gustavo Costas, contra el Deportivo Quito.

“Lamentamos su partida y damos nuestras más sentidas notas de condolencias a sus padres Jhonny Torres y Janneth Andrade, a sus hermanos y muy en especial a nuestros amigos Gina Torres y Lalo Andrade, sus Tíos”, lamenta Murillo.

Más de Kevin Torres

Torres fue campeón de la Serie A de Ecuador en el 2012 con el Barcelona Sporting Club. En el 2008 entró a la sub 16 de los ‘toreros’, donde no marcó ningún tanto hasta que en el 2010 llegó a la sub 18 donde hizo un gol.

El 10 de octubre de 2011 fue ascendido al equipo de reserva pero luego fue llevado a la sub 18 del cuadro canario.

El 21 de octubre de 2012 marca su debut oficial con la camiseta del Ídolo en Primera División frente a Deportivo Cuenca debido a la baja de Carlos Grueso por suspensión.

Desde el 2019 se encontraba sin equipo.

NOTICIA EN DESARROLLO

VIDEO: