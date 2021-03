Video: Indignación por youtuber "agresivo" que golpeó a una mujer con una maquina de afeitar y fue detenido

Un youtuber español ha causado indignación por una broma que hizo y que provocó la agresión a ciudadanos. Se trata de Borja Escalona, quien grabó todo el hecho y lo publicó en su canal.

En las imágenes se ve que el youtuber le hace una broma a un ciudadano. Esto en la en la céntrica plaza de la Puerta del Sol, en Madrid. A Escalona se le ocurrió sacar una máquina de afeitar y en broma decirle a un joven que le va a cortar el cabello.

El ciudadano se molestó y le pidió que se aleje, que lo deje tranquilo. El youtuber no quiso hacer caso y empezó a seguirle, a lo que el hombre reaccionó botándole la maquina.

El youtuber se molesta y le empieza a reclamar por estropearle la maquina. Le dice que le arregle y no lo deja tranquilo. Es así que el sujeto corre y en la persecución Borja Escalona golpea a una mujer. Esto debido a que le lanza la maquina al joven pero terminando perjudicando a la mujer.

Los llantos intensos de la mujer no paran y el youtuber pide que llamen una ambulancia. A pesar de que el accidente no fue a propósito, el resto de acciones sí, por las cuales ocurrió la agresión.

Video

Borja Escalona, el bufón de youtuber que insulta a los andaluces, extremeños y asturianos la ha liado bien gorda. pic.twitter.com/lKTAdynIzS — David Santos (@davidsantosvlog) March 5, 2021

Al escena, llegaron dos policías que fuera de servicio fueron testigos de lo ocurrido, según informó RT. Los uniformados ayudaron a la mujer y la trasladaron a un centro de salud, con posible fractura de nariz.

Adicionalmente, los uniformaron informaron de agresión de parte del youtuber, por lo cual, el hombre está siendo investigado.

Por su parte, los usuarios han mostrado su indignación en el canal del youtuber. Ahí han puesto palabras de desacuerdo. "Espero que la señora a la que has agredido físicamente TE META UNA DENUNCIA POR EL OJAL y vayas directito a la cárcel", fue uno de los tantos comentarios negativos hacia Borja Escalona.

"Buah me siento muy mal por el chico al que perseguiste por romperle la maquinilla de afeitar. (Edit) Ahora terminé de ver el vídeo y me siento mal por la señora a la que le has lanzado una maquinilla de afeitar", señala otro usuario.

El video ha obtenido más de 18 mil dislikes y solamente 279 likes hasta el momento.

