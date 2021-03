“Mi vida es un servicio público": Harry se desahoga con James Corden sobre su vida de la Realeza

El príncipe Harry hizo "lo que haría cualquier padre" cuando decidió alejar a su familia de la "prensa tóxica" en su Inglaterra natal, como le dijo a su amigo James Corden en una entrevista en The Late Late Show el jueves 25 de febrero por la noche. Filmado antes del anuncio del Palacio de Buckingham de que él y Meghan Markle serían despojados de sus patrocinios reales, Harry usó su primera entrevista en la televisión estadounidense desde su salida real para enfatizar que su vida siempre estará dedicada al deber.

"Nunca fue alejarse", le dijo a Corden cuando se le preguntó por qué él y Meghan decidieron alejarse. "Fue dar un paso atrás en lugar de retirarse". Hablando en la parte superior de un autobús turístico de dos pisos por Los Ángeles, Harry reveló que él y la Reina han estado hablando por zoom. Incluyó la anécdota de que su abuelo Prince tiene la costumbre de terminar abruptamente sus videollamadas cerrando de golpe la computadora portátil en lugar de presionar el botón de "finalizar llamada".

En una amplia entrevista que también incluyó una parada en la mansión de The Fresh Prince of Bel-Air y una pausa para el té en la parte superior del autobús, Harry habló sobre su vida con Meghan, su torbellino de noviazgo y cómo sabía que ella era "la uno" después de dos fechas, describiendo su relación como "0-60 en dos meses". También habló sobre su rutina nocturna típica: la hora de acostarse para Archie, “Meg” cocina la cena y saltan a la cama para ver Netflix.

La pareja tiene un trato con Netflix, lo que podría convertirlos en los espectadores favoritos de la plataforma. Además Harry aprovechó la oportunidad para defender la serie “The Crown” y su descripción de su familia: “No pretenden ser noticia, es ficticia. Por supuesto que no es estrictamente exacto. Te da una idea aproximada de cuál es ese estilo de vida, y cuáles son las presiones de poner el deber, el servicio y la familia y todo lo demás, lo que puede surgir de eso. Me siento mucho más cómodo con The Crown de lo que veo las historias escritas sobre mi familia”.

¿Harry y Meghan Markle quedan fuera del Reino británico?

Las razones de Harry y Meghan para dejar el cargo de miembros de la realeza son tema para otra entrevista, pero el Príncipe lo discutió con Corden. "Mi vida es un servicio público, así que en cualquier lugar del mundo que esté, será lo mismo… En lo que a mí respecta, sean cuales sean las decisiones que se tomen de ese lado en Gran Bretaña, nunca me alejaré".

Por otra parte, su entrevista con Oprah Winfrey saldrá al aire pocas horas después del servicio del Día de la Commonwealth de la BBC este 7 de marzo, durante el cual la Reina y otros miembros de alto rango de la Familia Real se dirigirán a la nación y Reinos de la Commonwealth. Aunque los críticos de Harry han expresado su opinión sobre la entrevista, fuentes cercanas al Duke dicen que fue maravilloso verlo disfrutar de su nueva vida en Los Ángeles.

