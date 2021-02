Este es el RBD que se niega a colocarse la vacuna contra el Covid-19

Christopher Uckermann fue abordado recientemente por los medios de comunicación, cuando llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México, quienes aprovecharon para conocer su opinión sobre la pandemia y la vacuna que se está empezando a colocar en el mundo, para evitar la terrible enfermedad de la Covid-19, a los que el actor respondió, que ni él ni su familia están de acuerdo con el medicamento y no se lo colocarán.

Christopher Uckermann, actor y cantante, dijo que no cree en la vacuna, al igual que su familia, e hizo un llamado de atención a todas al público para que ayuden a resguardar a las personas de la tercera edad que son los que más peligro corren.

Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, aseguró el actor.