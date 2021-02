Jennifer Lopez pone una serie de estrictas reglas a su prometido tras rumores de infidelidad

Aturdida por los rumores de una nueva infidelidad de Alex Rodríguez, Jennifer Lopez le da a su prometido una nueva lista de reglas. Días antes, la relación entre ellos había pasado por una nueva crisis cuando surgieron rumores de que A-Rod tenía una aventura con Madison LeCroy.

Fue la propia modelo quien reveló que intercambió mensajes privados con la estrella del béisbol, pero aclaró que nunca pasó nada entre ellos. No es la primera vez que el futuro marido de la cantante está envuelto en este tipo de escándalos.

Durante la entrevista concedida al portal Page Six, Madison LeCroy negó tajantemente cualquier tipo de relación sentimental con Rodriguez, alegando, en su defensa, que únicamente han charlado telefónicamente en algunas ocasiones, de manera “inocente”.

“Me contactó. Y sí, nos enviamos mensajes directos”, insistió a principios de este mes en la citada publicación. “Nunca lo he visto personalmente”, afirmó para poner fin a los rumores que aseguran que tuvo un amorío con el novio de JLo.

No obstante, un compañero del elenco del reality Southern Charm, Craig Conover, afirmó que ella “viajó a Miami para tener sexo con un ex jugador de MLB muy famoso”. Ante tal afirmación, ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero salvo eso, no pasó nada”.

Según Infobae, Lopez y Rodríguez iniciaron su relación hace cuatro años y se comprometieron en 2019. Han tenido que aplazar su boda en dos ocasiones debido a la pandemia por coronavirus. Tanto la exitosa cantante como el periodista deportivo nunca abordaron públicamente el tema, y se muestran muy unidos en las redes sociales, donde comparten todo sobre su relación como pareja y son socios comerciales.

“Alex se casaría con JLo mañana si pudiera”, compartió una fuente a la revista Us Weekly. “Está aterrorizado de perderla”.

Aunque A-Rod, de 45 años, supuestamente afirma no conocer a Madison, de 30. Esta es solo la última acusación de infidelidad que ha surgido durante los cuatro años que ha salido con Jennifer. Pero ahora, JLo, de 52 años, se cansó. “Ella ha elaborado una lista de nuevas reglas para que él se adhiera y poder seguir adelante en la relación”, reveló la fuente al citado medio. “Si rompe alguna de ellas, todo llega a su fin”.

De acuerdo con la publicación, JLo no está jugando. Sus demandas incluyen acceso las 24 horas a su teléfono celular, la capacidad de rastrear su paradero, así como “toques de queda nocturnos cuando está fuera con sus amigos”, dijo la fuente. Además, la cantante, que no bebe alcohol, ha insistido en “un límite de tres bebidas” para A-Rod cuando está fuera de la ciudad.

Las normas son aún más estrictas en lo que respecta a los viajes. Al parecer, la estrella de Hustlers está limitando los viajes en solitario de su prometido solo para negocios, y requiere que la tripulación en el avión privado que usan tenga “solo asistentes de vuelo masculinos”.

A-Rod ya ha sido acusado repetidamente de infiel. En 2019, JLo incluso se vio obligado a abordar públicamente una afirmación del ex jugador de MLB José Canseco de que A-Rod había engañado a Jennifer con su ex, Jessica Canseco. Aunque ella dijo en ese momento “sé cuál es la verdad”, la cantante aparentemente ya no está tan segura.

“Independientemente de si estos últimos rumores sobre Madison son ciertos o no, Jennifer se siente humillada”, señaló la fuente. “Es por eso que ella lo mantiene con una correa apretada”.

Lopez admitió que la pareja buscó ayuda el año pasado en medio del aislamiento por coronavirus. “Ha sido realmente bueno. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”, dijo la cantante latina en la última edición de la revista Allure.

