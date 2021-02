Captan al “Dios del caos”, el asteroide que amenaza la Tierra

El próximo 06 de marzo el asteroide Apophis será más brillante para los telescopios y se situará a una distancia más cercana, 15 millones de kilómetros. El objeto espacial es considerado como potencialmente peligroso para la Tierra.

La enorme roca espacial ha logrado ser fotografiado, recientemente, por algunos telescopios terrestres virtuales. El Virtual Telescope Proyect consiguió una imagen del asteroide mediante una única exposición de 200 segundo en el cielo.

A pesar que no se puede apreciar en su tamaño real, se estima que oscila entre los 340 metros de ancho. Desde que fue descubierto en 2004 llamó la atención de la comunidad científica, a la vez, descartaron que exista un riesgo de colisión en el 2029, fecha que estaría más cerca de nuestro planeta.

Asteroid #Apophis is well visible again, here it is our latest image, looking forward to share it live next month.#asteroids #AsteroidDay #AsteroidDayItalia

👇👇👇https://t.co/hYYVxXe6of pic.twitter.com/RFQWcCc7NH

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 17, 2021