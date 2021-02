JLo y Álex Rodríguez se dijeron de todo en las redes, en este Día de San Valentín

Febrero es nuestro mes especial, nuestro mes de aniversario. Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero. La primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en que no hayamos estado juntos o hablado, me haces reír, me encanta tu sentido del humor perversamente divertido. Te amo, eres mi gracioso Valentín", escribió JLo.