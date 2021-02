'La Reina del Sur' es real, y su nombre es Sandra Ávila Beltrán

La historia de 'La Reina del Sur' fue basada en una novela del escritor, Arturo Pérez Reverte, la cual fue publicada en el año 2002. Casi diez años después -2011- de que saliera al mercado el libro, fue llevado a la pantalla chica convirtiéndose en una gran éxito, de la mano de la gran actriz, Kate del Castillo.

Aunque el autor expresa que la trama es basada en hechos reales, dice que la dama a la que hace referencia no existe; sin embargo, hay quienes objetan su versión y aseguran que sí es real, y que su nombre es Sandra Ávila Beltrán.

Teresa Mendoza es el nombre de la protagonista de 'La Reina del Sur'. Mujer, apasionada, poderosa e importante en el mundo del narcotráfico de México, que tuvo que batallar con diferentes obstáculos a lo largo de su vida.

Escuché un corrido que se llamaba ‘Camelia la Texana’, y me pregunté qué mundo era ese que no conocía y que me parecía fascinante”, relató el autor de la novela.