Gobierno chino bloquea entrada de dos expertos de la OMS que viajaron para estudiar el origen del coronavirus

Dos expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que forman parte del equipo de científicos que viajó a China para estudiar el origen del coronavirus, están bloqueados todavía en Singapur a la espera de resultados de nuevas pruebas de anticuerpos por haber dado positivo en ese tipo de test. La tan esperada delegación aterrizó hoy, tras meses de negociaciones, en la ciudad centro-oriental china de Wuhan, donde a finales de 2019 comenzaron a registrarse los primeros contagios del virus.

“El equipo internacional de 13 científicos encargado de examinar los orígenes del virus llegó a Wuhan, en China, hoy (…) Dos científicos siguen en Singapur para realizar test” de coronavirus, dijo la OMS en un mensaje en Twitter.

La Organización explicó que "todos los miembros del equipo tuvieron múltiples pruebas de anticuerpos y PCR negativas para COVID-19 en sus países de origen antes de viajar (…) Fueron probados nuevamente en Singapur y todos fueron negativos para la PCR".

Los dos expertos dieron positivo en anticuerpos IgM(inmunoglobulinas M). Significa una forma de anticuerpo que el organismo genera en reacción al virus. Por lo cual se están volviendo a realizar pruebas para anticuerpos IgM e IgG.

