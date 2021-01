La cruel historia de Louis, el perro al cual abandonaron tras sacarle los ojos

Louis es la muestra de como una mala decisión humana termina por perjudicar la vida de un perro. Este can tenía una vida normal hasta que una infección afectó a sus ojos, la cual no fue tratada. Sus dueños no quisieron o no pudieron llevarlo al veterinario para curarlo por lo cual tuvieron que sacarle ambos ojos.

Debido a esta discapacidad y los cuidados que la misma exige, sus dueños lo llevaron aun refugio para animales y dijeron que no podía hacerse cargo de él en esas condiciones.

El can, mezcla entre labrador y Shepherd, de tres años llegó al refugio Helen Woodward Animal Center en el Rancho de Santa Fe, California, a fines de diciembre, después de que sus antiguos dueños la entregaran.

Un compañero de rescate de Helen Woodward Animal Center sacó a Louis de la perrera y lo llevó al centro de animales para su atención. En el lugar descubrieron que el animalito tenía heridas en sus patas que tampoco fueron tratadas, al parecer fueron provocadas por ser atropellado por un automóvil.

“Es increíblemente importante que las personas que consideran tener una mascota sepan las obligaciones que asumen con estos animales”, dijo en un comunicado la directora de adopciones del Centro de Animales Helen Woodward, Hella Tyler.

Afortunadamente, Louis se adaptó a su nuevo entorno y ha mostrado ser un animal fiel y cariñoso con sus rescatistas. Ha mostrado ser juguetón y amable con otros perros con los que comparte el refugio.

Los dueños del Refugio buscan quien adopte a Louis, por ende necesitan de medidas más estrictas para el cuidado del perro. Sus nuevos dueños deberían vivir en una casa de un piso, idealmente, deberían trabajar desde casa.

“Louis es extraordinario”, agregó Tyler. “Realmente sufrió a manos de sus antiguos dueños, pero no muestra malicia hacia la humanidad. Está listo para amar a la familia perfecta y ciertamente se merece una”.

“Cuando las personas obtienen a sus mascotas gratis no parecen darse cuenta de que las mascotas conllevan responsabilidades y un gasto mensual por su cuidado, incluida la atención médica. A su vez, estas mascotas brindarán a sus dueños un amor sin igual, devuelto diez veces más. Es devastador ver a un animal tratado de la forma en que fue tratado Louis”, agregó la titular de Helen Woodward Animal Center.

