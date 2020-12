Las declaraciones de Cristiano Ronaldo al ganar el galardón como mejor jugador del siglo XXI

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, recibió este domingo el Golden Foot 2020. El premio consiste en una réplica del pie derecho del ganador bañada en oro y que se otorga a un jugador en activo con al menos 28 años, informó el equipo turinés en un comunicado.

"Recibir este premio es un honor. Me alegra que las huellas de mis pies estén al lado de las de otros grandes campeones. Daré siempre lo mejor para seguir jugando bien y marcando", aseguró Cristiano en declaraciones publicadas por el Juventus.

Louis Ducruet, hijo de la princesa Stephanie de Mónaco, en calidad de representante del príncipe Alberto II de Mónica, entregó el trofeo a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del presente siglo / AP

"Será un honor para el Principado de Mónaco tener en la nueva 'The Champions Promenade' las huellas de un campeón como Cristiano Ronaldo", dijo el príncipe Alberto en un vídeo mensaje.

Entre los ganadores del Golden Foot están los españoles Andrés Iniesta (2014) e Iker Casillas (2017), Gianluigi Buffon (2016) o el croata Luka Modric (2019).

Jugar en estadio vacíos

"Voy a ser honesto. Jugar en estadios vacíos es aburrido, en mi opinión. Respeto todos los protocolos y por supuesto que la salud es lo primero, pero no me gusta. Lo hago porque por encima de todo amo el fútbol, mi pasión es el fútbol. Juego por mi familia, por mis hijos, por mis amigos, por mis fans, pero no me gusta jugar así”, señaló en primera instancia.

“Es muy difícil. Me gusta escuchar a la gente gritar y que hagan 'uuuuuuuuuhhhhhh'. Ver como en todo el mundo la gente y otros jugadores hacen el grito me motiva. Espero que en 2021 las normas cambien y podamos ver los estadios llenos de público porque la pasión sin aficionados no es nada", finalizó.

Próximo hito del "Bicho"

Por si fuera poco, CR7 está a punto de marcar otro hito en el rey de los deportes. Si el luso marca en el primer partido del 2021 se convertirá en el primer jugador en marcar goles en 23 años seguidos.

