Katy Perry revela su engañoso truco para ingresar a los clubes

Antes de ser famosa, Katy Perry estaba recibiendo el trato VIP. La cantante confesó en un chat en vivo de Instagram con la actriz Zooey Deschanel que solía fingir ser la estrella de “New Girl”, su gemela entre las celebridades, ¡para poder entrar en clubes! Katy, de 36 años, dijo que se sintió "tan halagada" que en realidad engañó a la gente haciéndoles creer que ella era la actriz hermosa.

“Cuando me mudé a Los Ángeles hace unos 18 años… yo era prácticamente era una don nadie, y tú te volviste tan grande en ese momento, era como si Zooey Deschanel dirigiera el mundo”, le dijo Katy a la estrella de “She & Him”. “En ese momento, me felicitaron mucho por parecerme a ti. Pero tengo que admitirte algo. Cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, fui al club. Y quería entrar, pero no tenía dinero. No tenía influencia, no tenía nada y, a veces, me hacía pasar por ti para entrar al club”.

Lo mejor de todo es que ¡Zooey ya lo sabía! La estrella, cuando tenía cabello oscuro y flequillo, se parecían tanto que la gente hablaba de verla en clubes. “La gente decía '¡Te vi!' Pero soy tan bueno con los dos zapatos, y la gente seguía diciendo: '¡Te vi afuera! ¡Hice contacto visual contigo!'”, dijo Zooey, riendo.

Katy Perry se disculpa por usurpar a Zooey Deschanel

“Entonces todo el mundo me decía algo sobre ti, 'Esta chica Katy, se parece a ti ', y yo pensaba, '¿Quién es esta Katy?' Y luego, cuando te conocí por primera vez, me sentí muy aliviado porque eres tan bonita y pensé: 'Oh, gracias a Dios. Ella es tan linda.'”, respondió la actriz.

Katy se disculpó con Zooey por potencialmente "tergiversarla", porque por lo general "aparecía hasta las 11" mientras estaba de fiesta. ¡Disculpa aceptada! Su estado de semejanza es la comidilla de la ciudad nuevamente después de que Zooey protagonizó el nuevo video musical de Katy para "Not the End of the World".

En el video, los extraterrestres secuestran a Zooey pensando que ella es la cantante de "Roar". Zooey intenta salvar el mundo y, al final del video, se transforma en la actual Katy, con una peluca rubia y un minivestido salvaje. Sin duda el parecido entre las celebridades ha hecho que no solo los extraterrestres puedan confundirlas.

