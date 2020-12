Volcán Kilauea entra en erupción: las impactantes imágenes y videos

El volcán Kilauea en la Isla Grande de Hawai ha entrado en erupción, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La erupción comenzó el domingo por la noche en el cráter de Halema’uma’u. El volcán se encuentra en el Parque Nacional Volcanes de Hawai.

En torno a una hora después de que comenzara la erupción se produjo un sismo de magnitud 4,4. El Servicio Geológico de Estados Unidos recibió más de 500 reportes que sintieron el sismo, aunque no se esperaban daños significativos en edificios o estructuras.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso para Honolulu advirtiendo de cenizas del volcán. Una exposición excesiva a la ceniza puede provocar irritación ocular y respiratoria, señaló.

La agencia indicó más tarde que la erupción estaba remitiendo y que una “nube de vapor de bajo nivel" persistía en la zona.

Las autoridades de este archipiélago del Pacífico han pedido a la población que permanezca en sus casas para evitar exponerse lo menos posible a esas cenizas.

Las imágenes divulgadas por el Parque Nacional de Volcanes de Hawái mostraron oleadas de humo rojo elevándose hacia el cielo la noche del domingo. El Kilauea, una de las atracciones turísticas más visitadas de Isla Grande (200.000 habitantes), es también uno de los volcanes más activos del mundo.

El Kilauea entró en erupción en 2018, destruyendo más de 700 viviendas y vertiendo lava suficiente como para llenar 320.000 piscinas olímpicas. Una zona del tamaño de más de la mitad de Manhattan quedó cubierta por una capa de lava ahora endurecida, que alcanzó los 24 metros (80 pies) de grosor en algunos puntos. La lava fluyó durante cuatro meses.

View from the western rim of Kīlauea Caldera. Lava is erupting from a fissure in the NW wall of Halemaʻumaʻu crater and cascading into the deepest part of the crater, which had been occupied by a water lake (now replaced with a growing lava lake). pic.twitter.com/VKIFA1Npr0

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020