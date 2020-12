Video: mujer compra un sillón antiguo e hizo un extraño hallazgo del pasado en su interior y se hizo viral en Tiktok

Una joven adquirió un sillón de segunda mano y no se esperó con lo que iba a encontrar en su interior. Su nuevo sofá lo consiguió en Estados Unidos y no vino solo con sus esponjas. Si no que tenía oculto un paquete de fotografías de los 80's. El caso se hizo viral en TikTok.

A través de un video de TikTok se hizo viral el caso de esta joven. Una amiga de ella se encargó de hacer el video y mostrar lo que pasó. El sillón lo habían comprado en la tienda Goodwill a 20 dólares.

Las fotos son de lo que parece un grupo de amigos de ese tiempo. Se ven jóvenes y con peinados de moda de los años 80. Además, la vestimenta se ve igual y sales con amigos jóvenes.

La cuenta de @drewskiostrich dijo que espera encontrar a los dueños de las fotos. "Parece que son las imágenes de unos amigos de clase de los años 80. Nos gustaría devolver las fotos perdidas", señaló la usuaria de TikTok.

Lo bueno es que al parecer ya encontraron a uno de los protagonistas de las fotos. Pues gracias a la viralización del video, parece que una chico reconoció a su tío en las imágenes.

