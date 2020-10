Vuelta a España 2020: horario, etapas, dónde ver a Richard Carapaz durante la competencia

View this post on Instagram

❤️ Favoritos para La Roja / Contenders for La Roja ¿Quién es tu favorito? / Who is your favourite? 🤔 🇸🇮 @primozroglic 🇳🇱 @t.dumoulin 🇪🇨 @richardcarapaz 🇬🇧 @chrisfroome 🇫🇷 @thibaut.pinot 🇫🇷 @guillaumemartinpro 🇨🇴 @estebanchavesbta 🇪🇸 @enric_mas_ 🇨🇴 @danielfelipemartinezp 🇷🇺 @aleksandr_vlasov #LaVuelta20