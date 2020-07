Richard Carapaz ascendió al sexto lugar de la clasificación general de la Vuelta a Burgos

El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz (Team Ineos), ascendió al sexto lugar de la clasificación general en la Vuelta a Burgos, tras llegar en séptimo puesto en la tercera etapa. a 52 segundos del belga. El ganador del Giro de Italia 2019 se ubicó a 52 segundos del belga Remco Evenepoel, del Deceuninck-Quick-Step, quien se llevó la etapa.

Al acecho de Evenepoel se han situado, con opciones de ganar la ronda burgalesa a falta de dos etapas para el final, George Bennet (Jumbo-Visma), que fue segundo en la cima, y el español Mikel Landa (Bahrein-McLaren) que fue tercero en la meta, a 1.486 metros de altitud, después de 150 kilómetros.

La exigente y sinuosa etapa, con cuatro puertos de tercera categoría, comenzó con la fuga de nueve corredores en busca de los puntos de la montaña.

Edwards Theuns (Trek), Nikita Stalnov (Astana), Joel Nicolau (Caja Rural), Jetse Bol y Juan Felipe Osorio (Burgos BH), Gotzon Martín (Euskaltel), Marton Dina (Kometa), Roger Adriá y Francisco Galván (Kern Pharma) formaron este grupo de fugados durante casi toda la carrera y que llegó a tener más de nueve minutos de diferencia con el pelotón.

Tanto el Bora como el Ineos, que tiraban del pelotón, arrancaron con mucho ritmo y lo fragmentaron en dos partes con el vigente campeón de la Vuelta a Burgos, Iván Ramiro Sosa, totalmente cortado.

Carapaz se metió en la pelea con un grupo de siete corredores (Bennet, Evenepoel, Esteban Chaves, Landa, Aru, Almeida y Ben Hermans) que querían optar a la victoria pero no logró alcanzar a Evenepoel.

