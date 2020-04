Luego del coronavirus se vendrá "pandemia" de problemas psicológicos, según especialistas

Tras conocerse los primeros efectos del confinamiento, los especialistas advierten que: al coronavirus le sucederá una "pandemia" de problemas psicológicos. Estos son depresión, fobias o síndrome del estrés postraumático, trastornos que pueden prolongarse durante varios años.

"Después del coronavirus, lo que va a venir es una pandemia de problemas psicológicos. Que no han visto la luz porque seguimos confinados", explicó a Efe Miren Larrazabal, miembro del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.

"Todo el mundo lo ha pasado mal. El confinamiento no ha dejado indemne a nadie y las consecuencias a largo plazo pueden ser devastadoras", corrobora Rocío García Torres, psicóloga especialista en emergencias y catástrofes, quien integra un equipo del Ministerio de Sanidad para proporcionar atención psicológica durante la emergencia sanitaria.

"La pandemia y la declaración de emergencia nos han expuesto a las dos situaciones más duras a las que puede enfrentarse el ser humano: la pérdida y la incertidumbre", señala por su parte Macarena Valdés, psiquiatra y miembro de la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático.

Patologías que precisarán de tratamientos farmacológicos

La pandemia, explica Valdés, acabará causando diversas patologías que precisarán de tratamientos farmacológicos como ansiedad, depresión, fobias, trastornos obsesivos o adaptativos, el síndrome Post-UCI (de quienes han pasado por unidades de cuidados intensivos en hospitales), o el denominado "duelo complicado".

"Ahora mismo hay mucha gente que tiene que tomar un ansiolítico para ir al supermercado por miedo al contagio", señala Larrazabal, quien añade que algunos pacientes "me han dicho que no saldrán de casa hasta que haya vacuna porque necesitan tener la seguridad de que no van a contagiarse".

Con información de EFE

