Ya hay 5 tigres y 3 leones con coronavirus en el Zoo del Bronx en Nueva York

El virus del COVID-19 se extiende en el Zoo del Bronx puesto que, además del tigre afectado hasta el momento, los funcionarios del centro de animales salvajes han certificado que otros cuatro tigres han sido contagiados, así como tres leones africanos.

El pasado 5 de abril, la institución que gestiona el zoo neoyorquino, la Wildlife Conservation Society, informó que un tigre había dado positivo de coronavirus, en lo que fue la primera infección de COVID-19 conocida de un animal en Estados Unidos.

Se trataba de una tigresa malaya de 4 años, si bien ya se explicó que su hermana Azul, dos tigres siberianos más y tres leones africanos habían desarrollado una persistente tos seca, a la espera de análisis.

Los funcionarios del zoológico informaron hoy que finalmente otros cuatro tigres y tres leones africanos dieron positivo para COVID-19. Esa prueba se realizó utilizando una muestra fecal para que los animales no tuvieran que ser sometidos a anestesia, como fue el caso de la tigresa malaya.

The zoo confirms that four more tigers and three lions have SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. There is still no evidence that domestic animals can pass the disease to humans https://t.co/8rhNBMJGzy

— National Geographic (@NatGeo) April 24, 2020