Donald Trump pone su nombre en cheques de 1.200 dólares para los estadounidenses

El nombre de Donald Trump se imprimirá en los cheques de estímulo que el Servicio Interno de Impuestos que se enviarán a millones de estadounidenses.

Esto es parte de una ayuda económica con una inversión de dos billones de dólares que aprobó la Casa Blanca.

165 millones de personas serán beneficiadas en medio de la pandemia del coronavirus que ya ha cobrado más de 25.757 muertes el Estados Unidos.

El cheque llegará a los millones de estadounidenses cuando abran su correo. En el lado izquierdo del cheque aparecerá inscrito: “El presidente Donald J. Trump”.

Según The Washington Post, Trump le pidió a Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de EEUU, que le permitiera de manera formal firmar los cheques. Sin embargo, los presidentes no son firmantes autorizados de los desembolsos que realiza el Tesoro de EEUU. Los cheques los firman funcionarios públicos para garantizar que los pagos que realiza el gobierno no tengan tintes partidistas.

EFE

Se espera que los primeros cheques se envíen por correo a principios de la próxima semana"

Se planea emitir 5 millones de cheques por semana hasta septiembre, empezando por los ciudadanos con ingresos más bajos.

El pago de $1.200 es para ciudadanos contribuyentes con un salario de hasta $75,000 dólares. La cantidad disminuye conforme incrementa el sueldo de la persona. Pero si recibe un sueldo de más de $99,000 dólares ya no es elegible.

