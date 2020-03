Renato Ibarra, jugador ecuatoriano, fue arrestado el domingo pasado (08 de marzo) y fue vinculado a un proceso por delito de tentativa de homicidio. Su mujer y cuñada lo acusaron de violentarlas físicamente.

Lucely Chalá habló con los reporteros de la revista TV Notas para explicarle qué ocurrió la noche del incidente. Según la hija de la gloria del fútbol Cleber Chalá, desde el inició de su romance (2013) él siempre ha mostrado un carácter voluble; las pasadas discusiones nunca terminaron en agresiones físicas.

“Había discusiones, gritos, era violento con sus palabras, lastimaba mucho, pero nunca me pegó."

“Desde que estoy con Renato, hemos tenido problemas con su familia; ellos nunca nos han dejado tranquilos y cuando están ellos, él es otra persona”, agregó.

Lucely indicó que tras la llegada de su hermana-para ayudarla en su embarazo- él se molestó y señaló que también venía su familia a protegerlo. “De qué te van a proteger?”, habría sido la respuesta de la compatriota.

Aquella noche, mientras Renato entrenaba con el Club América, su familia comenzó a insultar y agredir verbalmente a Lucely, quien mejor optó por salir de su propia casa, junto con su hermana, para evitar un problema mayor.

Esposa de Renato Ibarra rompe el silenció sobre su calvario / internet

Problemas después del entrenamiento

Después del entrenamiento de Ibarra, fue cuando ocurrió la violencia por parte del jugador.

“Hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas. Pero se irritó más. Estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared."

"Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí! Lo bueno es que en la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor.”

Chalá explicó que su afán de brindar la entrevista no es para ganar fama o por morbo; su objetivo es visibilizar la violencia que sufren las mujeres en todo el país.