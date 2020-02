FOTOS: Así se veía alias 'Popeye' tras haber sido diagnosticado con cáncer

El exjefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", murió este 6 febrero en Bogotá debido a un cáncer de estómago que dio a conocer en noviembre de 2019. Estas fueron algunas fotografías cuando fue ingresado a la clínica Buenos Aíres de Valledupar, para someterse a algunos chequeos médicos.

El sicario padecía la enfermedad en fase terminal y tenía metástasis en los pulmones, hígado y otros órganos.

Velásquez fue capturado el 25 de mayo de 2018, acusado de concierto para delinquir y extorsión.

Confesiones de 'Popeye'

En varias entrevistas a medios locales aseguró que cuando mataba a una persona "no empezaba a sudar ni a fumar marihuana; lo mataba, me iba para la casa, me bañaba, me ponía a ver televisión y vivía normal porque soy un asesino profesional".

Jhon Jairo Velásquez, mejor conocido Popeye / Getty Images

Antes de volver a prisión, estuvo más de 23 años en la cárcel, y en varias entrevistas manifestó que se había reintegrado en la sociedad.

Popeye y Pablo Escobar / Internet

El sicario reconoció que asesinó directamente a por lo menos 300 personas y que como jefe de sicarios del cartel de Medellín participó en unos 3.000 homicidios en las décadas de 1980 y 1990.

