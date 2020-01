Presentan las reglas del juicio político contra Donald Trump

El lunes 20 de enero se presentó en el Senado una resolución que establece las reglas del juicio político contra Trump. Este iniciará el martes 21 a las 13:00. El Senado entrará en sesión al mediodía, y habrá tiempo para comentarios de liderazgo y posiblemente alguna acción legislativa antes de las 12:30.

A través de un documento se dio a conocer los parámetros de lo que estará permitido y no durante el juicio político contra el actual presidente de los Estados Unidos.

Documento traducido

Resuelto, la Cámara de Representantes deberá llenar su registro con el secretario del Senado, que consistirá en los materiales publicitarios disponibles que hayan sido enviados o producidos por el comité judicial de la Cámara, incluyendo transcripciones de audiencias públicas o marcas y cualquier material impreso por la cámara de representantes o el comité judicial de la cámara de conformidad con la resolución 660 de la Cámara.

Los materiales en este registro pueden ser admitidos como evidencia por moción hecha después de que el Senado haya resuelto la cuestión de si será para considerar y debatir bajo las reglas de juicio político cualquier moción para citar testigos o documentos. Todos los materiales presentados de conformidad con este párrafo se imprimirán y se pondrán a disposición de todas las partes.

El presidente y la Cámara de Representantes deberán tener hasta las 9:00 del miércoles 22 de enero de 2020 para presentar cualquier moción permitida bajo las reglas de juicio político, con la excepción de las mociones para citar a testigos a tales mociones. 11:00 el miércoles. Todos los materiales presentados de conformidad con este párrafo se archivarán con la secretaria y se imprimirán y se pondrán a disposición de todas las partes.

Los argumentos sobre tales mociones comenzarán a las 13:00 el miércoles 22 de enero de2020, y cada lado puede determinar el número de personas que harán su presentación, después de lo cual el Senado deberá deliberar, si así se ordena según las reglas de juicio político, y votar sobre tales movimientos.

Después de la disposición de tales mociones, o si no se hacen mociones, entonces la cámara de representantes hará su presentación en apoyo de los artículos de juicio político por un período de tiempo que no exceda las 24 horas, durante un máximo de 2 días de sesiones. Después de la presentación de la Cámara de Representantes, el presidente hará su presentación por un período que no exceda las 24 horas, durante un máximo de 2 días de sesión. Cada lado puede determinar el número de personas para hacer su presentación.

Al concluir la presentación del presidente, los senadores pueden interrogar a las partes por un período de tiempo que no exceda las 16 horas.

Tras la conclusión del interrogatorio por parte del Senado, habrá 4 horas de discusión por parte del Senado, si así se ordena según las reglas de deliberación, sobre la cuestión de si será para considerar y debatir bajo las reglas de juicio político cualquier moción para citar testigos o documentos. El Senado, sin ninguna acción, moción o enmienda que intervenga. decidirá por años y no si debe ser considerado y debatir bajo las reglas de juicio político cualquier moción para citar testigos o documentos.

Después de la disposición de esa pregunta, otras mociones provistas bajo las reglas de juicio político estarán en orden.

Si el Senado acuerda permitir que la Cámara de Representantes o el presidente citen a los testigos, los testigos serán depuestos primero y el Senado decidirá, después de la deposición, qué testigos testificarán, de conformidad con las reglas de juicio político.

Ningún testimonio será administrable en el Senado a menos que las partes hayan tenido la oportunidad de deponer a dichos testigos. Al concluir las deliberaciones del Senado, el Senado votará sobre cada artículo de juicio político.

Trump ha sido acusado de corromper el proceso electoral estadounidense y socavar la seguridad nacional al invitar a Ucrania a interferir en las presidenciales de noviembre.

Documento original

Presentan las reglas del juicio político contra Donald Trump / Twitter

