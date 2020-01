Irán asegura que ataque a bases militares de Estados Unidos dejaron 80 muertos

La televisión estatal Iraní y otros medios afines al régimen aseguraron que 80 estadounidenses murieron en el ataque con misiles contra una base iraquí en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani.

Durante la noche y en un lapso de media hora 22 misiles balísticos cayeron sobre las bases de Ain al Asad y Erbil, que albergan a militares extranjeros, entre ellos algunos de los 5.200 soldados estadounidenses desplegados en Irak.

"La precisión y severidad de los misiles lanzados fue tan alta y severa, que varios proyectiles destruyeron simultáneamente varios objetivos vitales para Estados Unidos", indicó Iran News, una agencia internacional de noticias ligada al régimen del Ayatolá Alí Jamenei.

Tras el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró en su cuenta de Twitter que "Ahora se están evaluando las víctimas y daños. ¡Hasta ahora todo bien!".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020