Jorge Célico: “tengo una gran ilusión de dirigir la selección mayor”

Ecuador triunfó este jueves 14 de noviembre ante su similar de Trinidad y Tobago. 3-0 fue el marcador impuesto por la “selección de todos”, este resultado permitió que los seguidores de la Tri se ilusionen con el director técnico argentino.

Ante ya la negativa de encontrar director técnico para la selección de mayores, las oportunidades y declaraciones de Célico lo ponen como firme candidato para tomar el timón de la selección.

"Agradezco a Barcelona por el interés. Mi interés e ilusión que tengo es dirigir a la selección mayor de Ecuador", dijo el director técnico luego de la victoria de la 'Tri' ante Trinidad y Tobago.

"A la selección de Panamá le dije que no, a Huracán le dije que no, a Real Potosí le dije no, y en realidad lo hice porque tengo una gran ilusión de dirigir la selección mayor de Ecuador", agregó.

Célico no es el único con este afán, ya que uno de los jugadores importante de la selección, Enner Valencia, señaló que le gustaría al estratega en el banquillo. Superman igualó el número de goles de Agustín “El Tin” Delgado; 31 anotaciones.

Enner Valencia

"Me gustaría mucho que Célico dirija a la Selección de Ecuador. Nos conoce muy bien, sabe transmitir sus ideas al grupo. Con él hemos tenido buenos resultados, ojalá la FEF tome una buena decisión", acotó uno de los goleadores históricos de la tricolor.

Jorge Célico es un exfutbolista y entrenador argentino, actualmente dirige a la Selección sub-20 de Ecuador. Como jugador realizó las inferiores en Huracán, donde formó parte del plantel profesional pero no disputó ningún partido y posteriormente recaló en clubes del ascenso.

El próximo partido que dirigirá el estratega argentino será contra Colombia el próximo 19 de noviembre.