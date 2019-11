Las fatalidades que condujeron a Jorge Pinos, arquero de Independiente del Valle, a la gloria

Tapar un penal es uno de los actos que marca a todo guardameta, pero hacerlo en la final de un torneo internacional lo induce en los principales libros de historia del fútbol mundial. Eso fue lo que realizó Jorge Pinos el sábado 09 de noviembre en la “Nueva Olla” de Asunción, Paraguay, al minuto 54 contra Colón de Santa Fé.

El guardameta de 30 años, ahora, es reconocido como uno de los principales baluartes que tiene el club de los “rayados” del Valle. Su prolija actuación durante la Copa Bridgestone Sudamericana y el Campeonato ecuatoriano lo catapulta como uno de los mejores arqueros del fútbol nacional, a sus ya 30 años.

Pero, como todo camino a la gloria este implicó varios retos y fatalidades en este largo tramo. Durante una entrevista para diario Extra, Pinos señaló que el “trabajar duro” es la clave para cumplir estos sueños.

Se inició en el club Palmeiras (Ecuador), continuó su aprendizaje en el Omar FC. A sus 12 años ya defendía el pórtico de la Selección de Sucumbíos, a donde tuvo que ir a vivir.

De la mano de Pedro Pablo ‘Papi’ Perlaza consiguió varios títulos nacionales y uno internacional en Costa Rica.

En 2012 formó parte de Barcelona SC , pero fue en 2016 cuando su futuro tomó un tinte de calamidad. Tras ser engañado por gente que prometió llevarlo al fútbol húngaro, pero quedó varado en Brasil.

Trabajó de chofer en Brasil

Pasaron tres meses y estaba en la ciudad de Jazarenho, Paraná. Pino hizo de chofer y miró desde lejos a su familia y fútbol. “Lo de conducir era la única opción que tuve allá. Eso fue durante un mes. A veces lloraba de impotencia porque no estaba jugando. La familia me decía que confíe en Dios", señaló durante la entrevista el pasado septiembre.

Vendedor de Mangos

Tras su regreso a Ecuador, tuvo que conseguir trabajo en el circo “Los Pelusas”. Ahí cumplía dos funciones, conducir un carro o cargar un charol cargado de mangos que había pelado su esposa.

Jorge Pinos indicó que la primera vez cumpliendo esta, apenas pudo vender una sola funda de mangos.

"Lo que servía era poder ganarme el sustento diario. Fueron cerca de cinco meses. Esto era todos los fines de semana".

Fue en 2018 cuando llegó al Técnico Universitario hasta su llegada a Independiente del Valle, donde ahora se consagra por encima de todos como el flamante campeón de la Copa Sudamericana , además de conseguir el reconocimiento de Bridgestone Best Of The Match.

Equipos dónde jugó

Militó en Barcelona SC, Caribe Jr, Orense, Deportivo Quevedo, Delfín, Liga de Portoviejo, Santa Rita, Técnico Universitario y actualmente defiende a Independiente del Valle.