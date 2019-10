Hijo del Chapo Guzmán: La ametralladora que usaron sicarios del Cartel de Sinaloa

Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán fue liberado, poco después de ser arrestado en la mexicana Culiacán. El objetivo fue para evitar poner en peligro a las personas. El suceso reflejó el control que tiene el Cartel de Sinaloa, y sus células, sobre la región. De hecho se evidenció en los videos que circulan en redes.

En Internet se difundieron videos en los que se veían camionetas con civiles armados y ametralladoras de gran calibre. También vehículos quemados en algunas vías y en casetas de peaje. Una práctica que los grupos del crimen organizado suelen utilizar para impedir la movilidad de las autoridades.

Uno de los videos más virales muestra a dos hombres sobre el balde de una camioneta blanca. Posiblemente blindada o forrada en acero balístico, con una ametralladora.

En el clip se ve como uno de los sujetos está al mando de una ametralladora. Esta es la Browning M2 (calibre .50 o 12,7). Esta fue diseñada por John Browning y ha sido utilizada desde 1933.

La ametralladora que usaron sicarios del Cartel de Sinaloa contra las autoridades / Captura de pantalla

El debut de la Browning M2 fue en la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento la utilizaron en otros conflictos bélicos como: la guerra de Corea, Vietnam, de los Seis Días, Yom Kippur, guerra civil camboyana, Malvinas, Irán e Irak, Golfo y Afganistán.

De hecho es la principal ametralladora pesada de los países miembros de la OTAN. Además es conocida como "la madre de todas las ametralladoras". Mide casi dos metros y su alcance efectivo es de 1.800 metros.

AMLO defendió retirada por violencia

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió la decisión de las fuerzas de seguridad de haber retroceder en un intento de capturar a Ovidio Guzmán. Esto, luego que pistoleros del cartel desataran tiroteos con armas de grueso calibre e incendiaran autos en la capital del estado norteño de Sinaloa.

"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas", dijo el Presidente mexicano.

Por horas, Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, fue escenario de intensos tiroteos y bloqueos viales tras la localización de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, quien está preso en Estados Unidos cumpliendo una condena a cadena perpetua.









En poco tiempo, la ciudad se paralizó: era imposible circular por las calles del centro y en un amplio perímetro alrededor de la Fiscalía General. Los disparos se escuchaban en los cuatro puntos cardinales mientras la policía cerraba las vías donde se reportaban tiroteos.

De su lado, Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad, dijo que grupos de delincuencia organizada rodearon el lugar “con una fuerza mayor” que la de los militares y sembraron el pánico en diversos puntos de la ciudad. Por tal motivo, el gobierno federal optó por detener el operativo.

Sin embargo, no dejó claro si lo arrestaron y luego fue liberado por la intensidad de los enfrentamientos o si simplemente huyó. El viernes, el presidente dijo que sí se trató de un operativo para ejecutar una orden de aprehensión.

Los incidentes del jueves causaron 21 heridos por arma de fuego y un número indeterminado de fallecidos, entre los que no habría militares o efectivos de la Guardia Nacional.

"Ovidio está libre"

José Luis González Meza, uno de los abogados de la familia de El Chapo, declaró a The Associated Press el jueves que familiares de Guzmán le indicaron que “Ovidio está vivo y está libre”. Aunque dijo no tener información más detallada de lo sucedido durante la tarde.

Con información de EFE, AFP e Infobae

