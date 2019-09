'El Chapo' Guzmán envió carta a López Obrador: "Estoy en la prisión más terrorífica de Estados Unidos"

Joaquín 'El Chapo' Guzmán envió una carta al presidente de México, Manuel López Obrador desde la cárcel en Estados Unidos. Esto ocurre a más de dos meses que uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, fuera condenado a cadena perpetua más 30 años en un Tribunal de Nueva York.



El abogado de 'El Chapo', Juan Pablo Badillo, mostró a Univision una carta del pasado 14 de septiembre. En el texto, supuestamente firmado por el sinaloense se lee:

"Extradición a la Corte de Nueva York, Corte que no me había requerido en extradición y que ilegalmente me dictó una sentencia condenatoria de cadena perpetua más 30 años en su ejecución, en la prisión más severa y terrorífica de Estados Unidos".