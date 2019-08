Juan Manuel Correa, a un paso de la F1

Juan Manuel Correa, es un piloto ecuatoriano de 20 años que actualmente compite en la Fórmula 2. A sus nueve años fue campeón Nacional Cadete Ecuatoriano y obtuvo el segundo lugar en el Florida Winter Tour Rotax Micro Max.

Juan Manuel, nieto del expresidente Rodrigo Borja y descendiente de una familia amante del automovilismo, habló con Diario Metro Ecuador sobre su futuro, promesas, curiosidades y sueños que se plantea en su carrera.

Juan Manuel Correa / Cortesía

¿Cómo calificarías tu progreso?

Mi progreso ha sido muy rápido, he escalado las categorías en corto tiempo. Hace dos años y medio competía en Fórmula 4 y en ese corto tiempo ya he podido acceder a la F2. Está ha sido una temporada un poco inconsistente, he logrado dos veces podio, pero existe una alta demanda de competencia.

Juan Manuel Correa menciona que se encuentra peleando para terminar este año dentro del top 10, y la próxima temporada poder consolidarse.

¿Qué recuerdos tienes del inicio de tu carrera?

Yo tengo muchos recuerdos de Ecuador. En la pista dos hemisferios fue la primera vez que se monte a un go kart y ahí tuve “amor a primera vista”. Iba a entrenar dos veces por semana al kartódromo, incluso decidió abandonar su afición por el motocross.

Juan Manuel Correa / Cortesía

¿Cuándo piensas iniciar o inmiscuirte en la Fórmula 1?

El plan es hacer una año más de F2 y seguramente para 2020 o 2021 estaré tratando de ingresar a la F1.

¿Qué cualidades destacas dentro de su forma de conducir?

Creo que como piloto, soy agresivo. Creo que tengo una fama de que soy un piloto difícil de pasar. Los equipos se han dado cuenta de este factor y, además, que soy adaptable a cualquier pista.

“Soy un piloto que me acoplo rápidamente”, señaló Juan Manuel

¿Qué competencias se vienen?

Faltan cuatro fines de semana; ocho carreras. La competencia de Spa en Bélgica es la pista favorita de Juan Manuel Correa, y destacó que la temporada terminará en Abu Dhabi.

Juan Manuel Correa / Cortesía

¿Juan Manuel Correa tiene amuletos de suerte?

Yo no tengo un amuleto, lo que sí tienen otros pilotos. Tengo un trabajo y rutinas estrictas que me permiten estar completamente concentrado.

¿Cuál fue el hecho que marcó la vida de Juan Manuel Correa?

Creo que el primer momento donde mi carrera explotó, fue en 2013 cuando gané el mundial de karting. Ahí tuve varias ofertas de ir a Europa y fue ese momento cuando tomé la decisión para cumplir mis sueños.

La segunda fue cuando me nombraron como piloto de desarrollo de la escudería Alfa Romeo, esto me ánimo a esforzarme más a diario.

“La gente muchas veces critica la falta de apoyo, pero la dedicación y no rendirse son los factores que permiten que un deportista crezca”. “Es un honor poder representar al Ecuador. Tener un piloto en F2 es un orgulloso para todos los compatriotas; me encanta representar al país”, acotó el piloto tricolor con nacionalidad estadounidense.

Juan Manuel Correa / Cortesía

¿Cómo evalúa el crecimiento del deporte ecuatoriano?

Es muy lindo ver como existe cobertura para otros deportes. Es cierto que el fútbol tiene un margen más amplio, pero eso no significa que debemos pasar por debajo a las demás disciplinas.

De cierto modo me siento identificado con estos deportistas, Richard Carapaz o Alfredo Campo, ya que ellos han dejado el nombre del país en alto y yo quiero lograr y seguir sus pasos.

¿Cómo te ha ido en la temporada hasta ahora?

Es una competencia extremadamente complicada, los autos son casi igual de rápidos como en la F1. Tenemos las llantas Pirelli, que son neumáticos difíciles de manejar.

Es una categoría donde lo más importante es la preparación antes de cada carrera. Aquí se puede llegar una semana a podio y para la otra no estar ni en el top 10. Los pilotos que compiten en Fórmula 2 pueden llegar a ser campeones de F1, de eso estoy seguro.

“Yo no creo en la suerte, el que mejor trabaja y mejor hace las cosas, mejor le va a ir”, agregó Correa.

La F2 es un proceso, que cada vez nos permite seguir aprendiendo y creciendo personal y profesionalmente. Mi objetivo es solo aprender durante este 2019.

¿Qué significa ser un piloto de desarrollo?

Ser piloto de desarrollo de F1 implica hacer el trabajo, que los pilotos titulares no tienen tiempo de hacer. Cuando no estoy entrenando o compitiendo, me encuentro en las oficinas de Alfa Romeo.

Juan Manuel realizará un test privado en Francia con la escudería Alfa Romeo. El cual será una prueba como piloto y de esta manera evaluar su evolución y de esta manera, en un futuro, competir en la F1. “Será mi primera experiencia en un carro de este nivel, estoy extremadamente nervioso”.

Geovanny Gavilanes, representante de la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Cartismo Deportivo, indicó que de parte de la federación se sienten completamente orgullosos y que el respaldo para su carrera está firme.

Juan Manuel Correa / Cortesía

Rodrigo Borja, expresidente del Ecuador y abuelo de Juan Manuel Correa, mencionó a Diario Metro Ecuador que han seguido a su nieto desde hace varios años, desde sus carreras de go kart. “Para toda la familia ha sido un motivo de orgullo y ver como crece paso a paso en su carrera automovilística a base de disciplina y entrega”.

Juan Manuel Correa comenzó a correr go kart en el kartódromo ubicado en la Mitad del Mundo, Quito. “Todo comenzó como un hobbie, la mayoría de la gente comienza así y se plantea sueños que poco a poco, con victorias en carreras, se va consolidando esas metas”.

A los 10 años viajó a Estados Unidos, por motivos personales, y ahí comenzó a cosechar triunfos internacionales. A los 14 se trasladó a Europa, donde actualmente reside y deja el nombre del país en alto debido a su participación en F2.

El ídolo de Juan Manuel Correa es Michael Schumacher, aunque actualmente cataloga como el mejor piloto de la F1 a Lewis Hamilton, a quién le parece imposible que llegue a ganarle en pista.

Juan Manuel Correa / Metro Ecuador

¿Si no era la fórmula 1, qué otro deporte hubiese seguido?

El tenis fue una de mis opciones, incluso fui decentemente bueno. Comencé a concursar en el deporte blanco, no profesionalmente, pero si era una de las opciones si no me inclinaba por el automovilismo.

Tal vez hubiese sido un hombre de negocios, si no optaba por los deportes, donde creo que hubiese hecho un cambio fuerte en las actuales situaciones, debido a mi carácter fuerte y ganas de superarme, soy muy estricto conmigo mismo.

¿Es necesario que los deportistas salgan del país para superarse?

Creo en cierto punto es necesario salir del país, más aún si tratas de alcanzar el profesionalismo, hablando del automovilismo, debes buscar los lugares donde sean mejores tus oportunidad. Sin duda la mejor escuela es el extranjero.

¿La comida favorita de Juan Manuel Correa?

Me pasó comiendo Sushi, pero en Ecuador la comida favorita es el hornado.

"No te rindas, cree en ti mismo", es la frase que define a Juan Manuel Correa.

