Video de Messi agarrándole las nalgas a Antonella en discoteca causa polémica

Messi, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos siempre está en la boca de los medios. Por su puesto que por lo general es por el fútbol, pero esta vez fue por otro motivo.

Resulta que el futbolista generó polémica y esta vez no fue por una pelota. Ahora, se difundió un video de él y Antonella.

Se trata de una publicación que se difundió en las redes sociales. Pues a través de Twitter estas imágenes se viralizaron. En ellas aparece Leo agarrándole las nalgas a su esposa.



Durante sus vacaciones, de hace algunos días atrás, la pareja visitó una discoteca. Ahí, él hizo un acto que quedó registrado en video. Pues el futbolista no se dio cuenta que lo grababan cuando puso su mano en las nalgas de Antonella.

Al parecer, un aficionado que estaba por atrás de la pareja, logró captarlos. Como el futbolista no se dio cuenta siguió luego con sus actividades y el video se cortó.

Este acto puede ocurrir con diferentes parejas de famosos que se han visto en otros casos. Sin embargo, este ha causado revuelo en los medios argentinos.

El video se viralizó y generó discusión fue a nivel nacional en Argentina.

Este es el Messi que admiro, el Messi “argentino” el que insulta a la Conmebol, el que pechea a los chilenos, el que minimiza a brasileños, el que se va de fiesta, bebe alcohol más de la mitad de la semana, y le agarra la nalga a Antonella! VAMO LEO! pic.twitter.com/0orgFkBPPt — Wacho Villón (@Wachovillon) August 7, 2019

En los medios de Argentina, han empezado a discutir sobre si la actitud de Messi sexualiza a la mujer o no. Asimismo se preguntan qué pasaría si el del video fuese Diego Maradona y no Messi.

No obstante, un especialista en periodismo de farándula, Luis Ventura, aseguró que es una acción totalmente normal entre esposos y afirma que si a su esposa no le molesta, no hay tanto alboroto que hacer.

