F1 2019 Gran Premio Bahréin- Sakhir: Sesión de clasificación por el Pole Position

Este fin de semana por la tarde en medio de las luminarias, se correrá la segunda valida de la Formula 1 2019 por el Gran Premio Bahréin, en el circuito de Sakhir. El autódromo que tiene una longitud de 5,412 kilómetro, cuenta con una variedad de trazados, sin embargo en la que se corre la F1 se la denomina Grand Prix.

