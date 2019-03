UFC: Así es como derrotó ‘Chito’ Vera a Frankie Sáenz por TKO

El manabita, Marlon Vera derrotó al estado unidense Frankie Saenz por un nocaut técnico, esto ocurrió en el primer round de la pelea por la UFC Night 148 que se realizó en la Arena Brigestone en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.



Vera llegó a este encuentro luego de padecer una enfermedad viral que lo dejo del octágono por tres meses que duro su recuperación. El ‘Chito’ derribó a Saénz con un jab izquierdo que provoco el derribo de su oponente, donde empezó a golpearlo en el suelo hasta que el referí dio por terminada la pelea y le dio el triunfo al manabita.

Marlon @chitoveraUFC turns up the volume on a leg kick and follows with a jab to set up the finish #UFCNashville pic.twitter.com/tnhhHoVAbH

— ESPN MMA (@espnmma) March 23, 2019