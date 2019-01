Al-Attiyah y Toby Price son los campeones del Rally Dakar 2019

El piloto catarí Nasser Al-Attiyah se consagró este jueves como el jeque del Dakar en coches al coronarse por tercera vez como campeón del rally más duro mundo. De igual forma, lo hizo de una manera histórica el australiano Toby Price en motos. A la vez, el argentino Nicolás Cavigliasso se coronó como primero en cuatriciclos.

Ese tercer trofeo para Al-Attiyah es el primero de Toyota, la marca japonesa a la que el catarí ha llevado a la gloria del 'raid' más mediático tras ocho años de presencia. Antes de triunfar con Toyota, el catarí lo consiguió en 2011 con la marca alemana Volkswagen y en 2015 con un Mini, a cargo del equipo alemán X-Raid, de la familia dueña de la alemana BMW.

El australiano Toby Price (KTM) ganó su segundo rally Dakar en motos al quedar por delante del austríaco Matthias Walkner (KTM) y el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), con el que mantuvo un duelo por la victoria final hasta la última etapa. Price volvió a imponerse en el rally más duro del mundo, como ya hizo en 2016, a pesar de que llegó a la carrera con mucho dolor en la muñeca derecha, a causa de una lesión que se produjo un mes antes de comenzar el Dakar que le obligó a pasar por el quirófano.

Argentina sumó un nuevo título en el rally Dakar que se desarrolla en Perú de la mano del cordobés Nicolás Cavigliasso en quads con una magnifica actuación que le permitió sacarle más de 1 hora de distancia a su inmediato perseguidor. El corredor de 27 años había debutado en la competencia el año pasado con un destacado 2° puesto y gracias a eso logró llevarse el premio al mejor rookie. Este año no falló: ganó ocho de las diez etapas y firmó un tiempo de 43 horas, 1 minuto y 54 segundos.

Campeón en camiones

Nikolaev y su equipo Kamaz, integrado por Evgenii Iakovlev y Vladimir Rybakov, se llevaron un nuevo triunfo por tercera vez consecutiva. Los rusos se impusieron a sus compatriotas comandados por Dimitry Sotnikov y al holandés Gerard de Rooy, quien completó el podio con 25 minutos de distancia.

Eduard Nikolaev continues to dominate in the truck class. His lead is now 28 minutes over Kamaz teammate Sotnikov and one and a half hours over Iveco's Gerard de Rooy. Francisco López Contardo leads in SxS, while Nicolás Cavigliasso is the leader in the quad category. #Dakar2019 pic.twitter.com/NKinDfN0O2

— Vincent Bruins (@VincentJBruins) January 16, 2019